Vundabar: haben neue Single „I Need You“ veröffentlicht

Das Post-Punk-Trio Vundabar hat den neuen Track I Need You vom kommenden Album Surgery And Pleasure veröffentlicht, das am 7. März über Loma Vista Recordings erscheint.

Vundabar starten eine Frühjahrstournee 2025 mit einer Show in ihrer Heimatstadt Boston am Veröffentlichungstag und neu angekündigten Frühjahrsterminen in Großbritannien und Europa. Alle für uns relevanten Tourdaten sind unten aufgeführt und Tickets für alle Shows gibt es derzeit HIER zu kaufen.

Das Album Surgery And Pleasure kann ab sofort vorbestellt werden, einschließlich einiger limitierter Varianten.

„I Need You ist das Herzstück der Platte“, sagt Vundabars Sänger/Gitarrist Brandon Hagen. „Ich denke, die Band und ich wussten, dass der Song etwas Besonderes ist. Wir mussten die Art und Weise, wie wir ihn zusammen spielten, wirklich festnageln, um das richtige Gefühl zu bekommen und den langsamen Aufbau zu schaffen, den der Song brauchte. Wir haben den Track monatelang geprobt und ihn dann live aufgenommen. Es war mir sehr wichtig, diesen Song auf dieser Platte und in meinem Leben zu haben, denn er fühlt sich wie ein mitfühlender Moment in einem ziemlich knorrigen Stapel von Liedern an. Es ist eine Hommage an meinen Vater, an die Verbundenheit von Erfahrungen und an die Überwindung von Leben und Tod.“

„Es fühlt sich wie ein Triumph an und ist eine perfekte Analogie für das, was ich während des Schreibens in meinem Geist, meinem Körper und meinem Herzen durcharbeitete und verarbeitete. Die Lektionen aus dieser intensiven Zeit der Veränderung zu integrieren, sie in mein Leben zu tragen und das in der Musik widerzuspiegeln.“

Nach Jahren der Selbstveröffentlichung haben Vundabar vor kurzem bei dem angesehenen Label Loma Vista Recordings unterschrieben, um ihr sechstes Album zu veröffentlichen. Damit reihen sie sich in die Reihe von Künstlern wie Soccer Mommy, Denzel Curry, Sleater-Kinney, Manchester Orchestra, Killer Mike und Iggy Pop ein. Sie kündigten ihren Beitritt zum Label letztes Jahr mit der Veröffentlichung ihrer Single und des Videos I Got Cracked an, gefolgt von einer zweiten Single und dem Video Life Is A Movie, die beide auf Surgery And Pleasure erscheinen. Im Januar veröffentlichten sie die Single Spades zusammen mit der Ankündigung ihres neuen Albums.

Gegründet von Brandon Hagen (Gitarre, Gesang) und Drew McDonald (Schlagzeug) und später ergänzt durch Zack Abramo (Bass), waren Vundabar schon immer von einem unbändigen Independent-Geist durchdrungen, ihr Sound wurde in mythischen Underground-Locations in Brooklyn wie Silent Barn und Shea Stadium geschmiedet. Musikalisch existieren sie fast wie ein Fiebertraum aus vielen Genres und verschmelzen kunstvollen Post-Punk, verworrenen Math-Rock, sonnenverwöhnte Surf-Gitarre, schimmernden Jangle-Pop und Grunge-Scuzz zu scharfen, kompakten Songs, die ihnen eine breite Fangemeinde und den Ruf einer mörderischen Live-Show eingebracht haben.

Die Musik von Vundabar hat sich immer mit ihren Mitgliedern weiterentwickelt und fungiert als die eigene Coming-of-Age-Geschichte der Band. Während die Rauflust der ersten Tage der Band einer anderen Ernsthaftigkeit wich, als Hagen mit der Krankheit seines Vaters auf dem 2021 erschienenen Album Devil For The Fire rang, war das erst der Anfang. Abseits der Straße und des Studios hatte sich Hagen während der Pandemie-Jahre auf die Pflege seines Vaters konzentriert und die zutiefst „psychedelische“ Erfahrung gemacht, seinen eigenen Elternteil zu erziehen und ihm das Lesen und Gehen wieder beizubringen. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 2023, kurz nach dem Verlust einer langjährigen Beziehung, hätte Hagen von all dem Verlust überwältigt werden können. Doch stattdessen sah er sich mit der allumfassenden Intensität des Geschehens konfrontiert und entschied sich dafür, sich zu ergeben. Dies führte ihn zu neuem Material, das eine Weiterentwicklung auf dem Weg nach Hause darstellt.

„Surgery And Pleasure ist eine reifere Synthese all der Dinge, die wir zuvor erforscht haben“, sagt er über die Verschmelzung von Vundabar-Energie der alten Schule mit einer neu entdeckten Muskelkraft und Geschmeidigkeit. „In gewisser Weise fühlt es sich wie eine Rückkehr an. Es ist eine erwachsene Vundabar.“

Hagens Antwort auf die neue Ära von Vundabar war die Dekonstruktion. Nachdem er sich auf einer Tournee in Frankreich den Arm gebrochen hatte, war Hagen körperlich nicht mehr in der Lage, mit der Band zu spielen oder eine Gitarre anzuschlagen. Er schrieb das neue Vundabar-Material auf völlig andere Weise, indem er sich allein zurückzog und die Gitarrenparts in Schichten aufbaute, indem er einzelne Stücke aufnahm, bis sie ein Ganzes bildeten. Er war an sich selbst zerbrochen und brach im Gegenzug das, was die Band war, und gewann auf diesem Weg ein besseres Verständnis.

Surgery And Pleasure ist eine Neuinterpretation und Verfeinerung des zentralen Ethos der Band. Hagen ging Hunderte von Kompositionen durch, und nachdem er sie auf die besten und wichtigsten Stücke reduziert hatte, zogen Vundabar nach London und arbeiteten im Mai 2023 mit der Produzentin Steph Marziano.

Obwohl Surgery And Pleasure aus einer schwierigen Phase seines Lebens entstanden ist, wollte Hagen nicht, dass die Platte in der Vergangenheit schwelgt. „Ich war wirklich bereit, mit dem Jammern aufzuhören“, scherzt er. Die Musik ist selten nachdenklich oder weinerlich. Stattdessen handelt es sich um eine von Vundabars bisher eindringlichsten und eindringlichsten Sammlungen. Hagen suchte eine „extreme Version von etwas sehr Alltäglichem und Gewöhnlichem“. Er schrieb viele der Songs so, dass es genauso gut um den Tod eines Menschen, das Ende einer Beziehung oder um etwas Unbekanntes, das unwiderruflich zerbricht, gehen könnte. Alles war austauschbar und führte zu demselben Ergebnis. „Ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie ich akzeptieren kann, dass Veränderungen unvermeidlich sind“, erklärt Hagen. „Diese Dinge kann man nicht bekämpfen. Es geht um Akzeptanz und Einfühlungsvermögen.“

„Ich habe mir die Operation als einen Prozess vorgestellt, bei dem man für alle Zeiten stärker wird.“, sagt Hagen und deutet auf seinen inzwischen geheilten Arm mit einer Metallplatte darin. Das ist der Punkt, an dem Surgery And Pleasure endet: Verlust nicht als Subtraktion im Leben, sondern als eine Art verdrehte Ergänzung, wie wir die Welt um uns herum sehen. Auch musikalisch sind Vundabar wieder aufgetaucht, unverändert und doch anders, als wir sie je gehört haben. „Wenn die Dinge so extrem sind, vereinfacht es sie fast“, sagt Hagen abschließend. „Es ist so viel Veränderung, dass man es nur noch akzeptieren kann. Es gibt diese Pole, die so stark sind, dass man auf einen Höhepunkt zusteuert, und alles wird 3-D. Das ist der Tod – und ich bin am Leben.“

Vundabar live 2025:

13.05.2025 Köln, Luxor

14.05.2025 Berlin, Frannz Club

17.05.2025 Hamburg, Logo

Surgery And Pleasure Tracklist:

1. Life Is A Movie

2. Beta Fish

3. Stallion Running

4. I Got Cracked

5. Spades

6. Let Me Bleed

7. Feels Like Forever

8. Hurricane

9. I Need You

10. Easy Does It

11. Why Is It So Hard To Say Goodbye

Follow Vundabar:

Website

Facebook

Instagram