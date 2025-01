Warbringer: kündigen mit Spannung erwartetes neues Album „Wrath And Ruin“ an

Die modernen Thrash-Titanen Warbringer freuen sich, ihr mit Spannung erwartetes neues Album Wrath And Ruin anzukündigen, das am 14. März 2025 über Napalm Records erscheint. Nach 20 Jahren Geschichte und Millionen von plattformübergreifenden Streams, „Best of the Year“-Auszeichnungen von Loudwire und Consequence für Weapons Of Tomorrow aus dem Jahr 2020 und einer großen Europatournee mit Decapitated und Cryptopsy in diesem Frühjahr, sind Warbringer bereit für ihren nächsten globalen Angriff mit ihrer siebten Studioveröffentlichung.

Auf Wrath And Ruin setzen Warbringer ihren wütenden Angriff auf die Mächte der Welt mit acht neuen, explosiven Songs fort, deren Texte die Hörer dazu inspirieren, die Stärke in der Menge zu erkennen und ihre Klasse zu verwirklichen. Die Bonus-CD, die der 2CD- und der digitalen Version des Albums beiliegt, enthält 15 brandheiße Live-Versionen von Fan-Favoriten, die während ihrer Ravaging Europe 2023-Tour aufgenommen wurden. Das Album wurde von Mark Lewis, bekannt für seine Arbeit mit Cannibal Corpse, Trivium und The Black Dahlia Murder, produziert, von Justin Shturtz (Testament, Sepultura, Machine Head) gemastert und vom legendären Andreas Marschall, der unter anderem für seine Arbeit mit Kreator, Obituary und In Flames bekannt ist, gestaltet.

Gleichzeitig mit der Albumankündigung haben Warbringer den halsbrecherischen Speed-Metal-Kracher A Better World veröffentlicht, der ignoranten Optimismus mit gespaltener Zunge anprangert. Zu dem Song gibt es ein hochoktaniges offizielles Musikvideo.

Über die Single und das Video sagt Frontmann John Kevill:

„Als ich jünger war, dachte ich immer, die Welt würde im Laufe meines Lebens nur besser werden. Jetzt weiß ich, dass das nicht der Fall ist. Wir werden die Umwelt nicht in Ordnung bringen, auch wenn wir die Folgen kennen, denn die Gewinne würden sinken, und das wird nicht für möglich gehalten. Hinzu kommt, dass unsere Gesellschaft immer ungleicher wird, da einige wenige Menschen fast alles besitzen und die meisten Menschen nur versuchen, sich über Wasser zu halten. Wir werden immer noch nicht alle ernähren können, aber wir werden die Entwicklung von waffenfähigen autonomen Drohnen finanzieren. Und so weiter und so fort.

Vor einigen Jahren las ich einige sozialtheoretische Schriften (Mark Fisher) und war deprimiert über meine eigene Zukunft unter diesen Bedingungen. Ich ging zu einem Therapeuten, und der sagte mir, dass das alles real und legitim sei und dass man mir nur Drogen geben könne, damit ich so tun könne, als wüsste ich das alles nicht. Ich habe eigentlich keine Zeit, mir allzu viele Sorgen zu machen, weil immer ein Haufen Rechnungen fällig sind. Ich habe auch ein oder zwei Jahre lang nicht mehr geträumt, was ich beängstigend fand. Ich habe versucht, dieses Gefühl in A Better World zu verpacken – ich glaube, da bin ich nicht der Einzige.

Das Video wurde von Juan Rodriguez gedreht, mit dem wir schon bei Crushed Beneath The Tracks zusammengearbeitet haben, und zeigt, wie Warbringer hart durchgreifen – was wir am besten können. Der Song hat ein melodisches, todeslastiges Riff aus der Feder von Adam Carroll, mit Arrangements von Thrash-Maestro Carlos Cruz. Für mich vermittelt er das Gefühl, in einer beschleunigten Schleife festzustecken, die sich nicht verlangsamen lässt. Ich hoffe, euch gefällt der erste Vorgeschmack auf Wrath And Ruin, es wird noch viel mehr kommen!“

Hier gibt es die Trackliste des neuen Albums: