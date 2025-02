Warbringer: veröffentlichen die neue Single „The Sword And The Cross“

Die modernen Thrash-Titanen Warbringer haben kürzlich die Welt mit der Ankündigung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums Wrath And Ruin, das am 14. März 2025 über Napalm Records erscheint, in Brand gesetzt. Heute kehren sie zurück, um die wütend aufgeladene zweite Single The Sword And The Cross zusammen mit einem offiziellen Lyricvideo zu veröffentlichen.

The Sword And The Cross setzt den rechtschaffenen Kreuzzug der Band für Gerechtigkeit und Riffs fort, indem es die Hörer mit unerbittlichen Blasts und verstörenden Gothic-Gitarrenduellen traktiert. Frontmann John Kevill bleibt seinen Überzeugungen treu und erforscht in seinen Texten die Bestürzung über die modernen Verhältnisse mit der Stimme eines mittelalterlichen Herrschers, der den Hörer grausam verhöhnt.

Über die Single sagt Frontmann Kevill: „The Sword And The Cross war der erste Song, den wir für Wrath And Ruin geschrieben haben und gibt den Ton für das Album vor. Wir haben eine düstere, epische Thrash-Nummer, in der ein gefühlloser Herr dem Publikum erklärt, wie und warum er sie besitzt. Erstens, indem er sich mit roher Gewalt (dem Schwert) durchsetzt. Zweitens legitimiert er sich mit Ideologie (das Kreuz). Das Ende des Liedes wurde zuerst geschrieben, wo dieser Herr sagt, dass er immer noch anwesend ist und eher in Wolkenkratzern als in Schlössern regiert, dass seine Söhne deine Söhne besitzen werden, und dass er dich noch lange nach seinem Tod besitzen wird. Ich liebe diesen Abschnitt und es fühlt sich absolut wahnsinnig und böse an, ihn zu singen. Eines der Hauptthemen des Albums ist der „Techno-Feudalismus“. Auch wenn unsere Herrscher ihre Kronen und Titel aufgegeben haben, so haben sie doch nie ihre Macht aufgegeben. Die modernen Herren sind nicht weniger unsere Herren als es die mittelalterlichen waren. Beugt das Knie, Bauern, denn wir bringen euch Zorn und Verderben. Wir bringen das Schwert!“

Mehr News zum kommenden Album findet ihr hier: