Werner – Das Rennen (Extrawurst 1)

Mit Werner – Das Rennen startet der Bröseline Verlag eine Extrawurst-Reihe. Leider habe ich nur ein paar Seiten vorab zu sehen bekommen, aber das, was ich sehen durfte, überzeugt schon einmal.

Wie der Name schon sagt, wird hier die ganze Geschichte des legendären Rennens zwischen Rötger „Brösel“ Feldmann mit dem Red Porsche Killer und Holger „Holgi“ Henze mit seinem Porsche 911 erzählt. Es wird die Geschichte erzählt, wie es nach, bei und während der Schraubereien an Motorrädern und dem Porsche zu Wortgefechten kam und die Idee zum Rennen entstand. Es wurde nicht lange gefackelt und ein Vertrach aufgesetzt. Jahre später, mit Werner hat Brösel das Rennen im Comic schon verarbeitet, kommt es dann zur Realität. Aus der Abmachung wird 1988 ein echtes Rennen mit 200.000 Besuchern, die das Veranstaltungsgelände und die Gegend um Hartenholm verwüsten. 2004 und 2018 setzt sich der Wahnsinn fort, allerdings in geordneten Bahnen. Brösel verliert die Rennen 1988 und 2004, nach 30 Schmach-Jahren gelingt jedoch die Revanche gegen Holgi. Diese Ereignisse werden hier in einer einzigartigen Dokumentation zusammengefasst.

Natürlich gibt es haufenweise Werner-Zeichnungen. Es gibt einen Haufen Fotos der Rennen in Hartenholm 1988, vom Lausitzring 2004 sowie vom Revanche-Rennen 2018. Es kommt Petra Feldmann zu Wort, die versucht hat, einen feiernden Brösel zur Vernunft zu bringen. Es kommen Künstler wie Wolfgang Niedecken zu Wort, der die Konzerte auf den Rennen in Worte fasst und das Erlebte dokumentiert. Immer wieder gibt es Geschichten vom Team und seinem Bruder Andy Feldmann, der die Maschine erfunden, gepflegt und runderneuert hat. Brösel und alle Beteiligten kommen zu Wort und erzählen die ganze Geschichte aus verschiedenen Sichtweisen – und das unterhaltsam von der ersten bis zur letzten Seite!

Das Ganze ist sorgsam grafisch aufgearbeitet und wird hochwertig gedruckt. Ich freue mich schon jetzt, wenn es heißt: Das Buch ist da!