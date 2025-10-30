Wicked Leather: Debütalbum „Season Of The Witch“ erscheint im Januar 2026 über Lost Realm Records

Die spanische Metalband Wicked Leather hat ihr Debütalbum Season Of The Witch angekündigt, das am 30. Januar 2026 über Lost Realm Records auf CD, LP und digital veröffentlicht wird.

Der Titeltrack kann hier angesehen werden:

Wicked Leather entstand 2023 in Barcelona mit einer klaren Mission: den Geist des traditionellen Heavy Metal durch ihre eigene Vision zu kanalisieren, die mit roher Kraft, dunklen Atmosphären und einem okkulten Touch durchzogen ist.

Von ihren frühesten Schritten an zeichnete sich die Band durch die Intensität ihres Sounds und die magnetische Präsenz ihrer Auftritte aus. Ihre Musik schöpft stark aus den Grundlagen, die von den Pionieren des Genres gelegt wurden, und nimmt gleichzeitig einen schattigeren und geheimnisvolleren Ansatz ein, der Themen wie Hexerei, Stahl und Feuer evoziert. Diese Balance zwischen Respekt vor der Tradition und dem Hunger nach Neuerfindung positionierte Wicked Leather schnell als eine der vielversprechendsten neuen Acts im europäischen Underground.

Die erste Aufnahme Echoes Of The Storm (Single 2024) zeigte ihre unermüdliche Energie und gab einen Einblick in ihre kreative Kraft, was ihnen Anerkennung bei Fans und Medien einbrachte. 2025 betraten Wicked Leather das Studio, um ihr Debütalbum Season Of The Witch zu kreieren, ein Werk, das nicht nur die Kraft ihrer Riffs und die Intensität ihrer Auftritte einfangen soll, sondern auch die dunklere, ritualistische Aura, die zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Das Album wird über Lost Realm Records veröffentlicht.

Season Of The Witch – Trackliste:

1. Season Of The Witch

2. She Is The Storm

3. Crystal Lake

4. Night Hunter

5. Black Goat Rising

6. Midnight Creature

7. Lightning Strike

8. Masquerade Of Shadows

Über das Studio hinaus werden Wicked Leather auch auf der Live-Bühne präsent sein, indem sie im November Enforcer bei ihren Auftritten in Spanien unterstützen und auf Festivals wie dem Metal Cova Fest spielen, wo sie die Bühne mit Jack Starr’s Burning Starr teilen werden. Diese Shows werden den Ruf der Band als kraftvollen Live-Act festigen, unermüdlich und kompromisslos.

Aktiv und unerschrocken, ihren eigenen Weg zu gehen, repräsentiert Wicked Leather das neue Blut des Heavy Metal. Mit einem Fuß fest in der Tradition und dem anderen mutig in dunklere Territorien tretend, sind sie bereit, ihre Vision von Stahl und Schatten einem breiten Publikum zu präsentieren.

Wicked Leather sind:

Yamila Martins: Gesang

Michel Regueiro: Rhythmusgitarre

Alejandro Zarate: Leadgitarre

Cosme Martin: Bassgitarre

Uri „Butcher“ Segu: Schlagzeug

