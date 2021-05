Wie viele Metalbands gibt es in Deutschland?

In einer Videokolumne startet unser Redaktionskollege Sebastian S. ein neues Format. Unter dem Titel Krautsurfer geht der Redakteur/ Podcasthost und Datascientist nun in die erste Runde der Videos rund um unser Lieblingsthema – dem Metal. In der ersten Folge berichtet er knappe sieben Minuten darüber, wie die Verteilung der Bands innerhalb Deutschlands ist. Dabei zeigt er ein Ranking zwischen den Bundesländern und weist darauf hin, dass das Bundesland Brandenburg zwar mit am wenigsten aktive Metalbands (pro 100.000 Einwohner) verfügt, jedoch bei den Festivals mit Metalfokus an einer der vorderen Positionen steht. Zusätzlich wird aufgedeckt, dass Black Metal das liebste Genre der Metalbands in Deutschland ist. Weitere spannende und kurzweilige Informationen findet ihr im Video.

Wer Lust hat, sich ein wenig tiefer in die Datenbasis einzulesen, dem können wir einen Blick auf die Tableau Seite (hier) zur Folge empfehlen.

Datenbasis / Interaktive Karten

Ihr könnt nicht genug vom Speetzen bekommen? Dann hört mal (hier) in unseren Podcast rein.