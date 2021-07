Wie oft war deine Lieblingsband auf dem Wacken Open Air? Ein Festival in Zahlen, Daten, Fakten.

Gestartet mit einer Videokolumne zum Thema Wie viele Metalbands gibt es in Deutschland? reist unser Redakteur und Podcastkollege Sebastian S. an diesem Wochenende zum Wacken Open Air. Da dies bekanntlich auch dieses Jahr ausfallen musste, hat der Datascientist sich das Kultfestival zur Brust genommen und so gut wie alle Daten herausgequetscht, die (legal) verfügbar waren. In seinem Video Das heißeste Wacken Open Air? 🔥 Wacken in Zahlen 🤘 Krautsurfer präsentiert er den Zusammenhang zwischen Ticketpreis und Bandanzahl, geht auf das Wetter vor Ort ein und deckt auf, welche Bands die Top 5 Bands auf dem Holy Ground waren. Weitere spannende und kurzweilige Informationen findet ihr im Video.

Wer Lust hat, sich ein wenig tiefer in die Datenbasis einzulesen, dem können wir einen Blick auf die Tableau Seite (hier) zur Folge empfehlen.