Last Days Of Eden: präsentieren ersten Song vom neuen Album

Es ist Zeit für den ersten neuen Song von Last Days Of Eden. Silence macht den Auftakt für die kommenden Videos der spanischen Symphonic-Metaller. Lasst euch entführen in die unglaubliche Welt von dieser einzigartigen Band. Auch auf ihrem dritten Album Butterflies liefert die Band einen absolut magischen Sound, der sich nirgendwo zu verstecken braucht. Wem Nightwish mittlerweile zu zahm geworden sind, der darf sich hier endlich wieder auf ein Feuerwerk symphonischer Metal-Kunst freuen.

Hier geht es zum grandiosen Video Silence:

www.youtube.com/watch?v=nzvbwyjI5PI

LAST DAYS OF EDEN haben sich für das neue Album einige Künstler dazu geholt, die nach und nach vorgestellt werden. Den Anfang macht Georg Neuhauser von Serenity:

www.youtube.com/watch?v=BRsEuhB-hgU

Das Album wurde vonproduziert, der sich auch als Produzent bereits einen Namen machen konnte (u.a. Rage, Firewind, Mystic Prophecy). Das Cover-Artwork wurde von Daniel Alonso entworfen, der bereits mit den größten Stars der spanischen Heavy Metal Szene gearbeitet hat.

Butterflies Tracklist:

01. Cast The Spell

02. Abracadabra

03. The Garden

04. Silence

05. Mirror, Mirror

06. Moments

07. The Secret

08. Crown of Thorns

09. To Hell & Back

10. Traxel Mör

11. Save The World

12. Abandon

13. The Journey

14. Fallen Angels

Gitarrist Dani G. über das neue Album:

Wir sind begeistert vom kommenden Album Butterflies. Während dieser harten Pandemiezeit haben wir versucht, uns auf die positiven Momente im Leben zu konzentrieren und es als Musik auf das neue Album zu bringen. Wir haben hart an den Melodien und an den orchestralen Arrangements gearbeitet und sind tief in unseren Geist eingetaucht, um letztendlich unseren Sound zu entwickeln. Als wir ins Studio gingen, hatten wir Material für ein Dreifach-Album. Also mussten wir die besten Sachen auswählen und damit arbeiten. Uns kamen während des Aufnahmeprozesses noch einige Ideen. Wir riefen ein Haufen Freunde aus anderen Bands an und sie halfen uns ab der ersten Sekunde, darüber sind wir echt froh. Das wird das Album noch interessanter machen! Am Ende ist es ein Album voll mit guten Songs, eingängigen Melodien, vielen symphonischen Arrangements und haufenweise keltischen Stoff. Sooooo Cool. Wir hoffen wirklich, dass dieses Album für euch alle genau so cool wird wie für uns!