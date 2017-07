Irgendwie war ja klar, dass wir von Rise-Above-Boss Lee Dorrian nach dem Ende seiner großartigen Doom-Band Cathedral noch was hören würden. Love From With The Dead ist bereits das zweite Album der grrrrrrrrrroßartigen With The Dead, und – als hätte man was anderes erwartet – Heavy, pardon, H.E.A.V.Y.!

Stilecht zu Halloween 2014 gegründet stehen With The Dead hinter dem Erbe der Ex-Bands (neben Cathedral auch Electric Wizard und Ramesses). Love With The Dead ist der perfekte Soundtrack für eine Welt mit wenig Licht am Ende des Tunnels, für eine kaputte Menschheit, die sich selbst zerfleischt, für die absolute Apokalypse. Trotz des Albumtitels sind With The Dead heavier, düsterer, verzweifelter, desillusionierter und schlicht fucking heavier, pardon F.U.C.K.I.N.G. H.E.A.V.I.E.R. denn je.

Siebziger-Doom-Nostalgie könnt Ihr hier vergessen. Der Weltuntergang könnte nicht schöner klingen.

