Wøødhead: haben neue EP veröffentlicht

Sie kommen aus Hamburg und zelebrieren dynamische Groove-Rock Riffs, verbinden diese mit eingängigen Melodien und würzen das Ganze mit einer fetten Portion Crossover und Punk. Die Rede ist von Wøødhead, die am 14.Juni 2024 ihre aktuelle EP Lost & Revive veröffentlicht haben.

Zur EP geht es hier.

Die Combo atmet den Dreck der Stadt, die Sehnsucht nach Veränderung, die Kraft der Freundschaft, den dunklen Regen und die sonnigen Tage in den Parks am Strand. So beschreiben die Hanseaten sich selbst. Aktuell ist die Band dabei, weitere Songs zu schreiben, ein Album ist in Planung.

Lost & Revive Tracklist:

1. Gaslight

2. Marabbit

3. Planet Eater

4. Refuse

Wøødhead Line-Up:

Danilo Bascones – Bass / Voice

Juan Perez – Guitar / Voice

Timo Voß – Voice

Vincenzo „Vic“ M. – Guitar

Jannik Erdmann – Drums

