Written By Wolves: emotionales Video zu „Please, Just Breathe“ veröffentlicht

Neuseelands meistgestreamte Rockband Written By Wolves hat ihr brandneues Album The Lighthouse angekündigt, das am 26. Juli erscheinen soll, und ein Musikvideo zum Song Please, Just Breathe veröffentlicht.

Unter der Regie von Josh Mabie, der schon bei früheren Musikvideos der Band Regie geführt hat, ist das Musikvideo zu Please, Just Breathe eine filmische Darstellung der Geschichte hinter dem Song, in dem es um den Tag geht, an dem der Vater von Sänger Michael Murphy starb, und um alles, was er durchgemacht hat, um an seinem Bett zu sein, bevor er starb. “This song documents everything I felt and thought in that time and the emphatic plea for him to please, just breathe until I could get to him…” , sagt Murphy. “Ultimately, the song is a realisation that the time we have together is finite and how important it is not to take those moments together for granted” , fügt er hinzu.

Das Video zu Please, Just Breathe könnt ihr hier sehen:

The Lighthouse (Eigenveröffentlichung) ist ein Konzeptalbum, das dort weitermacht, wo Secrets (das Debütalbum der Band von 2019) aufgehört hat. Während es in Secrets um die Gedanken und Gefühle ging, über die wir nicht gerne sprechen, und um die Auswirkungen, die das auf unsere psychische Gesundheit hat, geht es in The Lighthouse darum, was dich aus diesen dunklen Orten herauszieht. Es geht um das Konzept von Zuhause – nicht unbedingt ein physischer Ort, sondern der Ort, an dem du dich wohlfühlst, an dem du dich geborgen fühlst. In The Lighthouse geht es darum, die Dinge zu finden, die dich in deinen dunkelsten Momenten zu diesem Konzept von Zuhause zurückführen.

Das kommende, genreübergreifende 13-Track-Album wurde in L. A. mit Gladius James (Justin Bieber, Demi Lovato, Fifth Harmony) aufgenommen und produziert und ist eine Momentaufnahme von Written By Wolves. Die wahrhaftigste Darstellung ihres aktuellen Sounds und ein Vorgeschmack auf ihre Zukunft!

The Lighthouse Tracklist:

Adrift Give ‘Em Hell Misery Dark Places Burn Please, Just Breathe Write The Ending A Light In The Darkness Goddess The Lighthouse Take Me Home Memory Altar

Über Written By Wolves:

Written By Wolves sind eine frische, progressive, cineastische und eine der aufregendsten neuen Rockbands, die in den letzten Jahren aus Neuseeland kamen.

Die für ihre energiegeladene Liveshow bekannte Band hat bereits die Bühne mit internationalen Schwergewichten wie Machine Gun Kelly, Limp Bizkit, Pendulum, Sublime With Rome, Suicidal Tendencies, Hed PE, Falling In Reverse, Escape The Fate, We The Kings, Four Year Strong, Stevie Stone und Kehlani geteilt und kürzlich drei landesweite Tourneen mit zwei der größten neuseeländischen Rockbands – Devilskin und Blindspott – abgeschlossen.

Sie sind eine der am meisten gestreamten Rockbands aus Neuseeland und haben mehr als 320.000 monatliche Hörer, 52.000 Follower und mehr als 66 Millionen Streams auf Spotify sowie über 121.000 Abonnenten und 77 Millionen Aufrufe auf YouTube. Die bisherigen Singles Not Afraid To Die, Genius und Timebombs & Hurricanes wurden bei der prestigeträchtigen International Song Writing Competition mit „Highly Commended“ ausgezeichnet. Die jüngsten Veröffentlichungen Give ‚Em Hell und Misery stürmten beide die SMR-Charts für Mainstream- und aktive Rockradios in den USA.

Written By Wolves sind:

Michael Murphy – Vocals

Davie Wong – Guitar

Karl Woodmans – Drums

Oli Lyons – Percussion

