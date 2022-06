ZappenDuster Open Air 2022: findet am 06.08. in Münster erstmalig statt

Black Silence Productions veranstaltet dieses Jahr am 06.08. erstmalig das Zappenduster Open Air im Innenhof der legendären Sputnikhalle in Münster.

Als düstere Alternative zum großen Showdown im Norden können sich Besucher auf folgendes hochkarätiges Line-Up unter freiem Himmel freuen:

Uada (Black Metal, USA)

Saor (Atm. Black Metal/Folk, SCO) (neues Album erschien am 24.06. via Season of Mist)

Panzerfaust (Black Metal, CAN) (neues Album erscheint am 22.07. via Eisenwald)

Verwoed (Black Metal, NL)

Firtan (Black Metal, DE) (neues Album erscheint im September via AOP Records)

Laster (Avantgarde / Black Metal, Folk, NL)

Hexer (Doom/Black Metal, DE)

Die Besucher können sich also über einiges an frischem Wind freuen im Hause Black Silence freuen. Der Vorverkauf ist bereits bestartet und die limitierten Tickets (600) gibt es wie immer nur über die Homepage des Veranstalters.

Tickets: https://blacksilencepro.wixsite.com/home