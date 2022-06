Nicolas Cage Fighter: veröffentlichen neue Single und Video zu „Compound And Fracture“

Die aus Ballarat in Australien stammenden Nicolas Cage Fighter melden sich mit ihrer neuen Single Compound And Fracture zurück, die ihr ab sofort überall steramen könnt. Hier gibt es außerdem ein brandneues Video zur Single:

Die Single stammt vom anstehenden Album der Band, The Bones That Grew From Pain, und ist quasi ein „fuck you“-Song. „Es dreht sich alles um persönliche Verantwortung und darum, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, anstatt allen anderen und allem um einen herum die Schuld für die eigenen Probleme zu geben. Die Welt kann ein wirklich beschissener Ort sein, aber viel zu oft sehen wir Menschen um uns herum, die jammern und über Dinge meckern, die sie ganz einfach in Ordnung bringen könnten, wenn sie ihren Arsch hochbekämen und es einfach täten.“

The Bones That Grew From Pain erscheint am 22. Juli und kann hier vorbestellt werden: blacklightmediarecords.com/nicolascagefighter

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: