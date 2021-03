Nicolas Cage Fighter: unterschreiben weltweiten Deal bei Blacklight Media / Metal Blade Records

Blacklight Media / Metal Blade Records freuen sich darauf, Nicolas Cage Fighter willkommen zu heißen!

Nicolas Cage Fighter: „Wir könnten uns nicht mehr geehrt fühlen, als auf dem gleichen Label wie so viele unserer Idole zu sein und im Roster eines der einflussreichsten und größten Metal-Labels der Welt zu stehen. Wir sind begeistert, Teil der Metal Blade / Blacklight Familie zu sein, Seite an Seite mit den besten aufstrebenden Bands der härteren Musik.

Ein riesiges Dankeschön an Metal Blade und Blacklight Media dafür, dass sie an uns geglaubt und uns diese Möglichkeit gegeben haben. Danke an unser Team, Freunde, Zuhörer, unsere Crew und alle Veranstaltungsorte, die harte Musik unterstützen, und die Bands, mit denen wir die Bühnen geteilt haben.

Wir sind bereits mitten in der Produktion für unser Debütalbum, das auf Metal Blade & Blacklight Media erscheinen wird. Wir sind uns sicher, dass wir unser Publikum und die Kritiker bei der Veröffentlichung begeistern werden!“

Nicolas Cage Fighter ist eine vierköpfige, metallische Hardcore-Band aus Ballarat, Victoria (Australien). Gegründet 2011, hat die Band ihre Debüt-EP 3350 im Juni 2013 veröffentlicht und die Bühnen mit Bands wie Attila, Thy Art Is Murder, Thick As Blood, Iwrestledabearonce, I Declare War, Deez Nuts, In Hearts Wake, Aversions Crown, Saviour, Hellions, Whoretopsy, Taken By Force geteilt.

Im Januar 2020 wurde ein 2-Song-Demo, Hell In Me, veröffentlicht und zu der Zeit begannen Nicolas Cage Fighter mit dem Songwriting ihrer Cast You Out EP. Eine Woche nach der Aufnahme wurden sie jedoch mit dem landesweiten Lockdown aufgrund der von der Regierung auferlegten Covid-Beschränkungen konfrontiert. Cast You Out konnte entsprechend erst im Februar 2021 veröffentlicht werden. Die kürzlich erschienene EP hat Kritiker und Fans gleichermaßen beeindruckt und wurde als „unerbittlich von Anfang bis Ende, kaum lange genug innehaltend, um die dringend benötigte Luft in die Lungen zu inhalieren, bevor sie einen weiteren K.O.-Schlag abliefert, immer und immer wieder…Top Leistung!“ (Heavy Mag).

Nicolas Cage Fighters Debütalbum wird für 2022 via Blacklight Media / Metal Blade Records erwartet – mit Sicherheit ein weiteres, aufregendes Kapitel in der Bandgeschichte!

Nicolas Cage Fighter Line-Up:

Nicholas Moriarty – Vocals

Matt Davenport – Drums

Tom Bardwell – Bass

Justin Ellis – Guitar

Nicolas Cage Fighter online:

https://www.instagram.com/nicolascagefighter

https://www.facebook.com/NICOLASCAGEFIGHTER

Quelle: Metal Blade Records GmbH