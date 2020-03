1000mods: Veröffentlichen ‚Pearl‘ als Maxi Single

Eine Woche, nachdem das erste Musikvideo zu Pearl veröffentlicht wurde, präsentieren 1000mods das Release einer 12″ Maxi Single (45 RPM one-sided blue transparent 180g vinyl), die die Songs Pearl und 21st Space Century enthält. Beide Titel sind auch auf dem kommenden Album Youth Of Dissent zu finden sein, das über Ouga Booga And The Mighty Oug erscheint.

► Offizielles Musikvideo:

► Preorder von Pearl (Maxi Single): https://1000mods.bandcamp.com/album/pearl-maxi-single

► Preorder des Albums Youth of Dissent: https://1000mods.bandcamp.com/album/youth-of-dissent

Nach vier langen Jahren servieren 1000mods jetzt endlich ihren neuen Longplayer!

Youth Of Dissent ist genau das Highlight geworden, das man von den Griechen erwartet/erhofft hat, die sich in der Zwischenzeit zu einem superangesagten Live-Act hochgearbeitet haben.

1000mods erschaffen sich 2020 endgültig eine eigene Nische.

Matt Bayles (Pearl Jam, Mastodon, Isis, Soundgarden etc.) hat Youth Of Dissent exzellent produziert. Aufgenommen wurde im Litho Studio von Stone Gossard (Pearl Jam, Temple Of The Dog, Mother Love Bone, Green River) und dem London Bridge Studio, wo Pearl Jam ihr legendäres Ten-Album einspielten.

1000mods vollbringen das Kunststück, in die Neunziger zurückzureisen, ihre Kindheitshelden zu treffen und dennoch ihr erwachsenstes Werk vorzulegen. Lasst Euch begeistern!

1000mods on tour:

• 01.05.20 – Berlin, Desertfest

• 02.05.20 – Nijmegen, Sonic Whip Nijmegen

• 03.05.20 – London, Desertfest

• 04.05.20 – Amsterdam, Melkweg

• 05.05.20 – Strasbourg, La Laiterie

• 06.05.20 – Pratteln, Z7

• 07.05.20 – Brussels, Les Nuits Botanique

• 08.05.20 – Cologne, Live Music Hall

• 09.05.20 – Paris, La Machine

• 11.05.20 – Stuttgart, Universum

• 12.05.20 – Leipzig, Werk 2

• 13.05.20 – Hamburg, Markthalle

• 14.05.20 – Copenhagen, Vega

• 15.05.20 – Oslo, Youngs

• 16.05.20 – Göteborg, Valand

• 17.05.20 – Rostock, Mau Club

• 19.05.20 – Vienna, Arena

• 20.05.20 – Salzburg, Rockhouse

• 21.05.20 – Graz, PPC

• 22.05.20 – Budapest, A38

• 23.05.20 – Zagreb, Mochvara

Die Eventpages und Ticketlinks findet Ihr hier:

https://1000mods.com/yodtour2020