Amaranthe: Beginnen im Studio in Dänemark mit Arbeiten am neuen Album

Die in Metalkreisen viel genutzte Bezeichnung ‚moderner Metalhelden‘ erhält eine neue Bedeutung, hört man sich die neusten Botschaften aus dem Headquarter von Sweden’s Finest Amaranthe an. Die Band reiste am Wochenende ins Studio nach Dänemark, um mit den Aufnahmen am neuen Album zu beginnen – eine Stunde, bevor sich die dänischen Grenzen schlossen!

Die Band, nun in Studioquarantäne, dazu:

„Stand jetzt, wie einige von euch wissen, beginnen wir heute, am 16. März, mit den Aufnahmen zu unserem neuen Album. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, an solchen Plänen weiterzuarbeiten, während ein Großteil der Welt sich im ‚Lockdown‘ befindet, und die Musikindustrie weitaus mehr leidet als viele andere Branchen – doch wir finden es unglaublich wichtig, weiterzumachen, denn wir weigern uns, uns dieser Krankheit geschlagen zu geben. Es bedeutet allerdings auch, dass wir uns so effektiv wie möglich isolieren, so wie jeder das tun sollte.

Wir haben uns dazu entschlossen, am Sonntag, den 15. März, anzureisen, doch da die dänische Regierung innerhalb weniger Stunden ihre Grenzschließung beschlossen hatte, mussten wir eine recht kurzfristige und gewagte Flucht nach vorne von Schweden nach Dänemarkt antreten, die eine Stunde vor dem ‚Lockdown‘ am völlig verlassenen Zentralbahnhof Kopenhagens endetet. Wir waren buchstäblich die Einzigen, die ins Land einreisen wollten, nachdem jeder versuchte, auszureisen. Wie ihr euch vorstellen könnt, halten die Leute uns für wahnsinnig.

Viele von euch werden sich so wie wir in freiwilliger oder unfreiwilliger Isolation befinden und wir werden unser Bestes tun und euch mit regelmäßigen Updates aus dem Studio unterhalten! Dieses Album, schon jetzt in dieser frühen Phase, ist etwas, was wir als unglaublich stark erachten und wir denken, dass ihr zweifellos verstehen werdet, wenn ihr es in diesem Jahr noch zu hören bekommt.

Bleibt sicher, wascht euch die Hände, haltet Abstand von älteren und kranken Leuten – verbreitet Liebe, nicht den Virus!“

Um die Updates der Band aus dem Studio zu erhalten, folgt Amaranthe auf ihren Channeln!

Amaranthe live:

04.06. S Sölvesborg – Sweden Rock Festival

05. – 07.06. D Nürburg – Rock am Ring

05. – 07.06. D Nuremberg – Rock im Park

05. – 07.06. FIN Tampere – Rockfest

13.06. SK Prešov – Dobry Festival

24./25.07. FIN Oulu – Qstock

30.07. – 01.08. FIN Kuopio – Kuopiorock

31.08. FIN Lappeenranta – Rock In The City

05. – 08.08. S Falun – Sabaton Open Air

European Co-Headline Tour 2020

w/ Beyond The Black

13.11. D Munich – Zenith

14.11. D Oberhausen – Turbinenhalle I

15.11. B Antwerp – Trix

20.11. F Paris – Elysee Montmartre

21.11. F Bordeaux – Rock School Barbey

22.11. E Barcelona – Razzmatazz II

23.11. E Madrid – Mon Live

25.11. F Lyon – Ninkasi Kao

26.11. D Ludwigsburg – MHP Arena

27.11. D Offenbach – Stadthalle

28.11. D Leipzig – Haus Auensee

30.11. CH Zurich – Komplex 457

01.12. I Milan – Live Club

02.12. CH Lausanne – Metropole

04.12. HU Budapest – Barba Negra

05.12. CZ Zlín – Masters Of Rock Café

07.12. AT Vienna – Arena

08.12. PL Warsaw – Progresja

09.12. D Berlin – Columbiahalle

11.12. D Geiselwind – Event Hall

12.12. D Hamburg – Sporthalle

13.12. NL Utrecht – Tivoli Ronda

15.12. DK Copenhagen – Amager Bio

16.12. NO Oslo – Sentrum Scene

17.12. SE Gothenburg – Pustervik

18.12. SE Stockholm – Klubben Fryshuset

Tickets für alle Shows sind ab Mittwoch, dem 4. März, erhältlich:

http://amaranthe.se/

http://beyond-the-black.com/

Seit ihrer Gründung 2008 hat die Truppe fünf Alben veröffentlicht (Amaranthe (2011), The Nexus (2013), Massive Addictive (2014), Maximalism (2016) und Helix (2018)), auf denen sie – auch dank ihres einmaligen Gesangstrios – unglaublich eingängige Tracks abgeliefert hat. Ihr umfangreiches Hitarsenal, allen voran Drop Dead Cynical, fand direkt großen Anklang bei Presse und Fans, was ihnen seitdem reichlich Airplay in aller Welt sowie Streams beschert (allein auf Spotify kann die Kombo beinahe eine Billionen Streams vorweisen). Einige Supporttouren ebneten Amaranthe ihren Weg hin zu größerem Publikum sowie eigenen Headlineshows (einst spielten sie in Göteborg (Liseberg) gar vor 10.000 Fans). Schließlich fand ihre jahrelange harte Arbeit in Form von Helix ihren bisherigen Höhepunkt, denn mit jener Platte konnte die Band u.a. ihre höchsten Chartplatzierungen in der Schweiz (#21) und in Deutschland (#29) feiern.

Amaranthe sind:

Elize Ryd | vocals

Olof Mörck | guitars, keyboards

Henrik „GG6“ Englund Wilhelmsson | vocals

Johan Andreassen | bass

Morten Løwe Sørensen | drums

Nils Molin | vocals

