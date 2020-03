Aversions Crown: Kündigen neues Album „Hell Will Come For Us All“ an

Die Australier von Aversions Crown kündigen heute stolz ihr viertes Studioalbum Hell Will Come For Us All an, das am 12.06.2020 über Nuclear Blast erscheinen wird.

Heute präsentiert die Band ihren Fans bereits die erste Single namens The Soil. Das unter der Regie von Third Eye Visuals entstandene Musikvideo könnt ihr euch hier ansehen:

Holt euch die Single hier digital: https://nblast.de/AversionsCrown-TheSoil

Hört sie euch in den NB New Releases Playlists an: http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Die Band kommentiert: „Wir freuen uns, heute schon den ersten Vorgeschmack auf unser neues Album bieten zu können. Der Sound von AVERSIONS CROWN hat sich weiterentwickelt und ist auch reifer geworden und ich glaube, das ist unser bisher definiertestes Album geworden.”

Hell Will Come For Us All wurde von der Band selbst produziert, in Zusammenarbeit mit Sound-Ingenieur Matt Shorter in den Heliport Studios. Für Mixing und Mastering war Will Putney in den Graphic Nature Audio zuständig, während Steve Seid zusätzlich zum Mixing beitrug und die Produktion der Vocals übernahm. Für die Visualisierung der Geschichte, die im Laufe des Albums aufgebaut wird, wurde Eliran Kantor angeheuert.

Hell Will Come For Us All wird als CD Jewel erhältlich sein.

Bestellt euch Hell Will Come For Us All hier vor: http://www.nuclearblast.com/aversionscrown-hwcfua

Pre-save des Albums auf Spotify, Apple Music und Deezer: https://nblast.de/AversionsHWCFUAPreSave

Hell Will Come For Us All Trackliste:

1. The Soil

2. Born In The Gutter

3. Paradigm

4. Caught In The System

5. Hell Will Come For Us All

6. Scourge Of Violence

7. Hymn Of Annihilation

8. Sorrow Never Sleeps

9. The Final Judgement

Der Sci-Fi-mäßige, melodische Sound von Hell Will Come For Us All ist intensiv, aber trotzdem fesselnd und faszinierend für die Hörer. Die Melodien, Refrains und atmosphärischen Passagen ziehen Hörer in ihren Bann und überrennen sie mit hämmernden Blast Beats und rasenden Gitarren. Aversions Crown machen sich für ihr bisher geschäftigstes Jahr bereit.

Aversions Crown sind momentan auf der Human Target North American Tour 2020 mit den Headlinern Thy Art Is Murder. Ebenfalls dabei sind Fit For An Autopsy, Enterprise Earth, Une Misère und Extinction Ad.

12.03. Philadelphia – Theatre of Living Arts

13.03 Baltimore – Baltimore Soundstage

14.03 Richmond – Canal Club

15.03 Charlotte – Amos Southend

17.03. West Palm Beach – The Kelsey Theater

18.03. Tampa – The Orpheum

19.03. Atlanta – The Masquerade

20.03. New Orleans – One Eyed Jacks

21.03. Houston – The Secret Group

22.03. Dallas – Gas Monkey Bar N‘ Grill

23.03. San Antonio – Paper Tiger

25.03. Mesa – Club Red

26.03. San Diego – SOMA Sidestage

27.03. Los Angeles – 1720

28.03. San Jose – The Ritz (San Jose)

30.03. Seattle – El Corazon

31.03. Portland – Hawthorne Theater

01.04. Vancouver – Rickshaw Theatre

03.04. Edmonton – The Starlite Room

04.04. Calgary – Dickens Pub

Aversions Crown sind:

Chris Cougan | Gitarre

Jayden Mason| Schlagzeug

Mick Jeffery | Gitarre

Tyler Miller | Gesang

Weitere Infos:

https://www.instagram.com/aversions_crown/

https://twitter.com/aversions_crown