Slime: Lyric-Video zu „Die Suchenden“ / Neues Album „Wem Gehört Die Angst“ ab sofort erhältlich

Die Punk-Institution Slime veröffentlichte letzten Freitag im Rahmen des 40-jährigen Bandjubiläums das neue Album Wem Gehört Die Angst via Arising Empire. Die Hamburger präsentieren zudem ein Lyric-Video zu Die Suchenden:

Auf Wem Gehört Die Angst bleibt die Band ihrer Linie treu und thematisiert wichtige gesellschaftliche Probleme wie Wut, Aktivismus und den andauernden Kampf gegen Faschismus.

Das Album ist auf CD und exklusiv und limitiert als LP in Schwarz sowie in drei verschiedenen Farben (200 je Farbe) bei Flight13, Coretex und dem Nuclear Blast Mailorder erhältlich.

Die bisherigen Tourdaten werden aufgrund der aktuellen Lage in den Dezember verschoben. Bisher erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die neuen Dates im Überblick:

05.12.2020: Aachen, Musikbunker

22.12.2020: Berlin, SO36

23.12.2020: Berlin, SO36 (ausverkauft)

27.12.2020: Hamburg, Große Freiheit 36

Slime, das ist eine Institution, die es mit Unterbrechung jetzt schon seit den achtziger Jahren gibt, und die den politischen Punkrock in Deutschland geprägt haben wie kaum eine andere Band.

Sie befindet sich jetzt im zehnten Jahr nach ihrer Reunion, und das ist verdammt gut so. Denn nach wie vor brauchen wir starke Stimmen gegen Rechts, nach wie vor brauchen wir Punk und nach wie vor brauchen wir Slime. Die Slime Gründungsväter Dirk Jora (Gesang), Elf (Gitarre), Christian Mevs (Gitarre) und die hinzugekommenen Mitgliedern Nici (Bass) und Alex Schwers (Drums) scheinen sich ihrer Verantwortung bewusst und haben nun gemeinsam ihr drittes Studioalbum seit ihrer Wiedervereinigung eingespielt.

Ob nun biografisch wie z.B. bei Ebbe und Flut oder standfest wie in Paradies, wo es um Menschen geht, die herrschende Umstände schon immer hinterfragt haben. Oder aber als klare politische Kampfansagen gegen die Nazifizierung des Abendlandes. Die Toten Wollen Wieder Alleine Sein, Weißer Abschaum, der Titelssong Wem Gehört Die Angst, Fette Jahre – die neuen Punkrock-Hits jenseits der Hits sind schonungslose Betrachtungen einer Zeit, in der Dunkelbraun wieder ungestört marschiert und in den Parlamenten sitzt. Und all das im klassischen Slime-Gewand: Treibend, wütend, melancholisch, aber immer hymnisch und direkt.

Slime sind:

Dirk | Gesang

Elf | Gitarre

Christian | Gitarre

Nici | Bass

Alex | Schlagzeug

https://www.facebook.com/slimepunk/