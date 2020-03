Wiens No.1: Präsentieren Video zu ‚Diese Tage‘

Die nächste Single der Rocker Wiens No. 1 heißt Diese Tage und kommt mit einem offiziellen Video. Hier den Clip anschauen:

Die sympathischen Jungs rund um das Wiener Urgestein und Frontmann Stefan sind wieder da und stehen im Frühjahr 2020 mit Ihrem bereits sechsten Studioalbum in den Startlöchern.

Wiens No. 1 hat als Band bereits eine lange Geschichte mit Ursprung in Oi! und Punkrock. Während Stefan seit Anbeginn wie ein Fels in der Brandung hinter der Band steht, kamen und gingen mit der Zeit mehrere Musiker, die Wiens No. 1 stilistisch immer wieder in neue Richtungen leiteten.

Mit Kruno an der Gitarre, Gerwin am Bass und Michi an den Drums bilden die vier Wiener heute auf der Bühne eine energetisch geladene Einheit, die jeden Auftritt gierig erwartet.

Perfekte Aussichten für eine Band, die bereit ist, die großen Bühnen dieser Welt zum Beben zu bringen.

VVK-Link: www.wiensno1.at/herz-aus-stein-bestellen