„22. Monsters Of Cover mit FA/KE, Reckless Roses & Crusader in Urloffen am 13.10.2018 (Vorbericht)“

Eventname: 22. Monsters Of Cover

Bands: FA/KE, Reckless Roses, Crusader

Ort: Athletenhalle, Gewerbestr. 6, 77767 Appenweier-Urloffen

Datum: 13.10.2018

Doors Open: 19:30 Uhr

Kosten: 12,- € VVK 15,- € AK

Genre: Rock, Hard Rock, Blues Rock, Glam Rock, NWOBHM

Veranstalter: ASV Urloffen, http://urloffen-rockt.de

Link: https://www.facebook.com/monstersofcover/

Running Order:

20:00 Uhr Crusader

21:30 Uhr Reckless Roses

23:30 Uhr FA/KE

Am Samstag dem 13.10.2018 ist es wieder so weit, die Monsters Of Cover öffnen ihre Tore in der Athletenhalle in Urloffen. Bereits zum 22. Mal findet das Kultfestival in der Ortenau statt. Wie schon in den letzten Jahren präsentiert das Team rund um Veranstalter Tommy Hertwig ein starkes Line-Up aus den besten Coverbands. In diesem Jahr werden die AC/DC Coverband FA/KE, die ungarische Guns n’ Roses Tribute-Band Reckless Roses und die Saxon Coverband Crusader die Bühne rocken und den Unterschied zum Original vergessen lassen.

Crusader haben sich natürlich komplett der Musik von Saxon verschrieben. Die Besetzung der bereits 2003 gegründeten Band liest sich wie das Who-Is-Who der Rock-Szene des Rhein-Neckar-Dreiecks. Die Band um den Trance Frontmann Joachim Strubel wird komplettiert durch die beiden Gitarristen Wolfgang Schulze (Chasing Time, Fish & The Bongarts) und Jens Richter (Iron Made In Germany, Bad Boys Of RnR, South Of Hessen). Am Viersaiter sorgt Michael Walter (Chasing Time, Fish & The Bongarts) für den richtigen Groove. Die Schießbude ist bei Crusader doppelt besetzt, im Wechsel sitzen Jens Gellner (AC/ID, Bad Boys Of RnR, South Of Hessen, Masters Of Disguice) und Danny Busch (Die Chefs, Ex-Barfly) hinter dem Drum-Kit. Bei der Setlist setzt man überwiegend auf die klassischen Alben Wheels Of Steel, Strong Arm Of The Law, Denim & Leather und Power & The Glory, plus einige spätere Songs.

Reckless Roses sind eine Guns n’ Roses Tribute Band aus Ungarn. Die Band besteht aus Norbert Baranyi (Vocals, Piano), Peter Simon (Guitar), Daniel Karman (Bass), Tibor Patkovics (Guitar) und Adam Gyori (Drums). Die Band aus Budapest besteht erst seit 2012, hat aber seit ihrer Gründung über zweihundert Shows in über zehn Ländern gespielt. Die Band nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise in die 80`er Jahre, zurück in die Zeit von Hits wie Nightrain, Sweet Child O` Mine, Mr. Brownstone, Live And Let Die, November Rain und Paradise City.

Laut, dreckig, erdig und voll auf die Zwölf bis zum 13ten Glockenschlag, das sind die AC/DC Coverband FA/KE. Die Band aus dem Raum Fulda, gegründet 1990, besteht aus Martin Schaffrath (Vocals), Frank Kremer (Guitar), Peter Fahl (Guitar), Andreas Berger (Bass) und Stephan Haus (Drums). Songs aus vierzig Jahren AC/DC Bandgeschichte, verpackt in einer authentischen Show im gewohnten Outfit, gepaart mit Leidenschaft, Extase, professioneller Spielfreunde und dem nötigen Augenzwinkern …, das sind FA/KE.

