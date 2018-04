Denim & Leather

Saxons viertes Album “Denim And Leather”, aufgenommen in den Genfer Aquarius Studios, erblickte erstmalig am 5. Oktober 1981 das Licht der Plattenläden. Mit den Klassiker-Singles “Princess Of The Night” und “Never Surrender” sowie dem von ihrem Auftritt auf dem allerersten Monsters Of Rock im Jahre 1980 inspirierten “And The Bands Played On” ist es unbestritten ihr bis heute erfolgreichstes Album. Diese Neuauflage enthält die B-Seiten der “Never Surrender”-Single und 7 auf der 1981er Denim and Leather Tour aufgenommene Livetracks.

Vorbestellen: https://saxonband.lnk.to/Denim_Leather

Tracklist:

1. Princess Of The Night

2. Never Surrender

3. Out Of Control

4. Rough And Ready

5. Play It Loud

6. And The Bands Played On

7. Midnight Rider

8. Fire In The Sky

9. Denim And Leather

CD Bonus Tracks

10. 20,000Ft (Remix)

11. Bap Shoo Ap (Live At Donington)

12. Intro / And The Bands Played On (Live)

13. Princess Of The Night (Live At The Rainbow ’81)

14. Midnight Rider (Live At Hammersmith ’81)

15. Never Surrender (Live At Hammersmith ’81)

16. Machine Gun (Live At Hammersmith ’81)

17. Play It Loud (Live At Hammersmith ’81)

Power & The Glory

Saxons fünftes Album erschien erstmalig am 21. März 1983 und wurde von Jeff Glixman in den Axis Studios in Atlanta produziert. Es enthielt nicht nur die beiden Singles “Nightmare” und “Power And The Glory” sondern markierte auch den Einstieg von Nigel Glockler, der Pete Gill ersetzte und bis heute ein Mitglied von Saxon ist. Diese Veröffentlichung enthält frühe Arbeitsdemos von Songs des Albums, inklusive zweier Titel, die es letztendlich nicht auf die Scheibe schafften.

Vorbestellen: https://saxonband.lnk.to/Power_Glory

Tracklist:

1. Power And The Glory

2. Redline

3. Warrior

4. Nightmare

5. This Town Rocks

6. Watching The Sky

7. Midas Touch

8. The Eagle Has Landed

CD Bonus Tracks

9. Make Em Rock

10. Turn Out The Lights

11. Turn Out The Lights (Demo ’82)

12. Stand Up And Rock (Demo ’82)

13. Power And The Glory (Demo ’82)

14. Saturday Night (Demo ’82)

15. Midas Touch (Demo ’82)

16. Nightmare (Demo ’82)

17. Redline (Demo ’82)

Crusader

Saxons sechstes Album wurde von Kevin Beamish in den legendären Sound City Studios von Los Angeles produziert und erstmalig am 16. April 1984 auf die Welt losgelassen. Enthalten waren unter anderem der allererste Coversong der Band (“Set Me Free” von The Sweet) sowie die Singles “Sailing To America”, “Just Let Me Rock” und “Do It All For You”. Diese Auflage der Scheibe enthält frühe Arbeitsversionen einiger Songs auf dem Album sowie die Titel “Helter Skelter” und “Borderline”, die es nicht auf die endgültige Version von “Crusader” schafften.

Vorbestellen: https://saxonband.lnk.to/_Crusader

Tracklist:

1. The Crusader Prelude

2. Crusader

3. A Little Bit Of What You Fancy

4. Sailing To America

5. Set Me Free

6. Just Let Me Rock

7. Bad Boys (Life To Rock N’Roll)

8. Do It All For You

9. Rock City

10. Run For Your Lives

CD Bonus Tracks

11. Borderline

12. Helter Skelter

13. Crusader

14. Do It All For You

15. A Little Bit Of What You Fancy

16. Sailing To America

17. Just Let Me Rock

18. Do It All For You (Intro) / Run For Your Lives

19. Living For The Weekend

