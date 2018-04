Black Sabbath: “Supersonic Years – The Seventies Singles Box Set” Das limitierte 7” Vinyl Boxset wird am 08. Juni 2018 über BMG veröffentlicht

Trotz einer Reihe von legendären Hit-Singles in den 1970ern gingen Black Sabbath und das 7”-Single-Format nicht immer Hand in Hand. Nach der Veröffentlichung ihrer 1970er Debütsingle “Evil Woman”, gefolgt von ihrem ultimativen Charterfolg mit “Paranoid”, sah sich die Band vom Mainstream-Pop-Format und dem dadurch angezogenen Publikum eingezwängt, was zu ihrem inzwischen legendär gewordenen, selbstauferlegten Singleveröffentlichungsstopp in den frühen Siebzigern führte.

“Wir hatten nicht einmal beabsichtigt, überhaupt eine Single herauszubringen,” sagte Tony Iommi dem “Disc and Music Echo” 1971, “aber nachdem wir das Album fertig hatten, war ‚Paranoid‘ ausreichend kurz, um eine Art Trailer für die LP zu sein. Wir hatten wirklich keinerlei Erwartungen an den Track. Wir gehen nicht ins Studio, um Singles zu machen, sondern Alben. Aber wenn bei den Aufnahmen etwas in dieser Hinsicht Verwertbares herauskommt wird es natürlich in Betracht gezogen.“

Die Musik von Black Sabbath war gewaltig, ausladend und schwer; nicht die Art von Vision die man einfach in ein dreiminütiges Pop-Format zwängen kann. „Record Mirror“ brachte im November 1970 eine Story, die besagte, daß “Sabbath sich entschieden haben, zukünftig keine Singles mehr zu machen. Ihr Hit ‚Paranoid‘ ist, soweit es die Band angeht, ihre erste und einzige Single. Sie werden außerdem jedem Versuch entgegentreten, aus künftigen Alben Singles auszukoppeln.”



Black Sabbaths Singleabstinenz in ihrer Heimat hielt für mehr als zwei Jahre an – und wie angekündigt wurden zum 1971er “Master Of Reality” keine herausgebracht. Aber schon 1972 wurde als Vorbote der vierten LP “Vol 4” der Song “Tomorrow’s Dream” auf 45” herausgebracht und ab da folgte eine stete Spur von Auskopplungen, welche zeigte, dass sich trotz der initialen Abneigung der Band viele Black-Sabbath-Songs einfach hervorragend als Singles eigneten.

„Supersonic Years – The Seventies Singles Box Set“ dokumentiert die Serie an Hit-Singles der Band, enthält noch zusätzlich einzigartiges Material und wird am 8. Juni über BMG veröffenlicht.



Inhalt des Boxsets

Das limitierte Boxset enthält fünf seltene Single-Edits: „Iron Man“ / „Sabbath Bloody Sabbath“ / „Am I Going Insane“ (Radio) / „Hard Road“ / „Symptom Of The Universe“

10 einzigartige farbige Picture-Sleeves aus aller Welt, entweder ultraselten oder exklusiv in diesem Boxset enthalten

Alles remastered vom bekannten Soundguru Andy Pearce

Neues Booklet voller Liner Notes mit Beschreibungen der Sammlerstücke in der Box, gemeinsam mit der Geschichte hinter der Geburt und Evolution einer der kulturell wichtigsten Musikrichtungen aller Zeiten Das Boxset enthält die folgenden Singles:

Disc 1: Evil Woman (Don’t You Play Your Games With Me) / Wicked World – 1970

Disc 2: Paranoid / The Wizard – 1970

Disc 3: Iron Man (Single Edit) / Electric Funeral – 1970

Disc 4: Tomorrow’s Dream / Laguna Sunrise – 1972

Disc 5: Sabbath Bloody Sabbath (Edited Version) / Changes – 1973

Disc 6: Am I Going Insane (Radio) (Single Edit) / Hole In The Sky – 1975

Disc 7: Gypsy / She’s Gone – 1976

Disc 8: It’s Alright / Rock ‘N’ Roll Doctor – 1976

Disc 9: Never Say Die / She’s Gone – 1978

Disc 10: Hard Rock (Single Edit) / Symptom Of The Universe (German Single Edit) – 1978

