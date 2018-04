Die Zeit ist gekommen und am 4. Mai veröffentlichen die Symphonic Black Metal Giganten DIMMU BORGIR nach achtjähriger Stille endlich ihr neues Studioalbum. »Eonian« kombiniert symphonische Epik mit dem Geist des norwegischen Black Metals der Neunziger und ist das mittlerweile zehnte Album des Trios. Heute erklären Vokalist Shagrath und Gitarrist Silenoz in ihrem zweiten Trailer, weshalb sie sich diesmal mehr Zeit nahmen, um »Eonian« so klingen zu lassen, wie sie es sich vorgestellt hatten.

Habt ihr die letzten DIMMU BORGIR Clips verpasst? Hier könnt Ihr das nachholen:

‚Interdimensional Summit‘ (offizielles Musikvideo): https://youtu.be/P7vg7ir8jyc

‚Council Of Wolves And Snakes‘ (offizielles Musikvideo): https://youtu.be/5ws18_MZ-lw

Trailer 1 – Der Schreibprozess: https://www.youtube.com/watch?v=9K1GOpLWIVw

Das Album ist aktuell vorbestellbar, als Digipak, 180g Double Vinyl, Boxset oder digital unter diesem Link:

http://nblast.de/DimmuBorgirEonian

Außerdem haben DIMMU BORGIR die folgenden Festivalshows für 2018 angekündigt – eine ausgedehnte Welttournee ist in Planung und wird bald angekündigt:

14. – 16.06. CDN Montebello, QC – Rockfest

23.06. F Clisson – Hellfest

06.07. E Barcelona – Rock Fest

02. – 04.08. D Wacken – Wacken Open Air

11.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

16. – 18.08. N Horten – Midgardsblot Metalfestival

17. – 19.08. USA Las Vegas, NV – Psycho Las Vegas

19.08. USA Las Vegas, NV – The Joint

21.08. USA Chicago, IL – The Vic Theatre

23.08. CDN Toronto, ON – Danforth Music Hall

25.08. USA New York, NY – Playstation Theater

18.09. RUS St. Petersburg – Kosmonavt

20.09. RUS Moscow – Glavclub

Als eine der mächtigsten Extreme Metal Schmieden des Planeten dominieren DIMMU BORGIR seit 25 Jahren das Symphonic Black Metal Genre. Der Songwriter-Kern der Band besteht weiterhin aus der infernalen Stimmkraft Shagrath sowie den Saitenhexern Silenoz und Galder, doch auch andere vertraute Gesichter stießen im Studio dazu – so sind Schlagzeuger Daray und Keyboarder Gerlioz ebenfalls weiterhin an Bord und auch der norwegische Jazzkomponist Gaute Storaas half erneut bei den Chorarrangements, die die Band gemeinsam mit dem Schola Cantrum Chor umsetzte. Wie der Titel »Eonian« bereits andeutet, setzt sich dieses Album mit der Illusion von Zeit auseinander und ist sowohl ein Tribut an die eigene Vergangenheit der Band als auch an die norwegische Black Metal Geschichte.

—

Weitere Infos:

www.facebook.de/dimmuborgir

www.nuclearblast.de/dimmuborgir

www.twitter.com/dimmuborgir

