Die deutsche Thrash Cult-Legende Necronomicon ist mit heißer Ladung wieder zurück!

Am 28.9.2018 veröffentlichen sie ihr 9. Studioalbum Unleashed Bastards.

Knapp drei Jahre sind seit Pathfinder… Between Heaven and Hell vergangen, ein Album, das Fans und Presse von Südamerika bis Russland gleichermaßen begeisterte.

Bandleader Freddy verspricht „ein volles Brett – es wird alles dabei sein: von Punk bis Old School, von Speed bis lupenreinem Thrash Metal.“

Dabei hat die Band seit ihrem Debütalbum 1986 einiges erlebt und viel zu erzählen!

Einen ersten Eindruck vermittelt das neue Video Total Rejection:

Der Vorverkauf für CD / LP läuft bereits hier.

Digital: Album

Single Total Rejection

Tracklist Unleashed Bastards:

1. Burn And Fall

2. Leave The Lights On

3. Total Rejection

4. Malevolent

5. We Did We Do We Always Burning

6. Imperial

7. My Name Is Vengeance

8. Forbid Me For Living

9. Unleashed

10. Religion Live Fast

11. Personal Enemy

12. The Nightmare Continues

Mehr Info:

www.necronomicon-online.de/

www.facebook.com/necronomiconofficial/



