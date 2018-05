Im Oktober diesen Jahres erscheint das neue Album der griechischen Progressive Death Metal Veteranen von Acid Death. Primal Energies, so der vorläufige Name, ist das mittlerweile 6. Full Length Album der Band und damit Nachfolger des sowohl von Kritikern als auch Fans hochgelobten letzten Albums Hall Of Mirrors.

Drei Jahre nach dessen Veröffentlichung sind Acid Death also nun wieder im Studio und nehmen Songs für das Nachfolgealbum auf. Wie die Band mittlerweile bekannt gegeben hat, wird kein Geringerer als die Schweizer Metal-Legende Tommy Vetterli (Coroner) Primal Energies co-produzieren.

Savvas Betinis, Frontmann, Gründer und Hauptsongwriter bei Acid Death: „Es ist eine große Ehre für uns mit dem Mann zusammenzuarbeiten, der legendäre Alben wie Kreators Endorama und Eluveities Origins produziert und mit Bands/Künstlern wie Corey Taylor (Slipknot), Death Mechanism, 69 Chambers oder Gotthard gearbeitet hat. Das ist der größte Schritt in der Geschichte von Acid Death!“

Man kann also gespannt sein, da kommt was sehr großes auf die Metal-Welt zu und ist nicht mehr aufzuhalten!

Auf ihrer Facebookseite posten Acid Death regelmäßig Updates aus dem Studio: https://www.facebook.com/AcidDeathGR/

Mehr zur Band hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Acid_Death

Mehr zu Tommy Vetterli hier: https://www.newsound.ch/de/home/

Mitglieder der Band: Savvas Betinis (bass guitar/lead vocals)

Dennis Kostopoulos (lead & rhythm guitars)

John Anagnostou (lead & rhythm guitars)

Kostas Alexakis (drums & percussion)

