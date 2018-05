Die Indisch/Amerikanische Progressive Metal Band Skyharbor hat einen ersten Track aus ihrem neuen Album Sunshine Dust veröffentlicht, welches am 7. September erscheinen wird. Der neue Song Dim gibt einen guten ersten Eindruck, wo die Reise auf ihrem dritten Album hingeht.

Gitarrist Keshav Dhar sagt zum Entstehungsprozess: „It’s taken almost four years and it’s been a real labor of love. but we’re thrilled to finally get this record out there to our fans. We’re incredibly stoked on these songs and have really dug in deep to explore and represent what we truly feel is the Skyharbor sound.“

Von einer Datei auf einem Computer in Neu-Delhi bis hin zu einer vollwertigen Tournee-Band mit Mitgliedern aus der ganzen Welt, die sich über das Internet gefunden haben – Skyharbor haben sich bei jedem Schritt der Konvention widersetzt. Das Debütalbum Blinding White Noise wurde 2012 weltweit veröffentlicht, erntete Beifall der Kritiker und bescherte der Band Fans auf der ganzen Welt. Seitdem sind Skyharbor weltweit aufgetreten und haben mit ihren unverwechselbaren, fesselnden Prog-Rock-Elementen Wellen geschlagen und haben 2014 ihr zweites Album Guiding Lights nach einer äußerst erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne veröffentlicht.



Nach kurzen Bandinternen Turbulenzen, bei dem der neue Frontmann Eric Emery und der Schlagzeuger Aditya Ashok das neue Line-Up der Band festigten, tourte die Band erneut ausgiebig durch Nordamerika, Europa, Großbritannien und Indien. Jetzt steht ihr drittes Album Sunshine Dust in den Startlöchern, welches am 07.09 über eOne/Good Fight Music erscheint.

