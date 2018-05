The Wheel waren 2012 mit UFO auf Tour. Das passt schon ziemlich gut zusammen, wenn man sich fragt, wie die Band aus Norwegen klingt. Das Gitarrenspiel von Ørjan Kvalvik erinnert an eine Mischung aus Eddie Van Halen, Paul Gilbert und Jerry Cantrell. Während Sänger Jan Erik Salvesen in Richtung Chris Cornell, Robert Plant und b schaut.

Nach einigen Line-Up wechseln steht jetzt ihr neues Album 2nd & 10 in den Startlöchern, welches am 8. Juni über das bandeigene Label Wheel Music erscheint.

The Wheel starteten damals als eine Vision von Ørjan Kvalvik. Als Kind stellte er sich vor später einmal Lead Gitarre in einer coolen Rock Band zu spielen. „… where the singer could actually sing, the drums were groovin‘ and the bass rumblin‘ like an earthquake.“ 2007 wurde diese Visions dann Realität und Kvalvik hatte genug Ideen gesammelt, um eine Band umd sich herum aufzubauen, um seine Songs umzusetzen.



Das aktuelle Line-Up besteht aus:

Vocals: Jan Erik Salvesen

Guitars/Vocals: Ørjan Kvalvik

Bass: Rune Gandrud

Drums: Bjørn Olav Lauvdal „BOL“

Keyboards/Vocals: John Kristian Alterskjær

