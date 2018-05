Slegest - Løyndom

Fazit: Auch im ausländischen Underground findet man immer und immer mehr interessante Sachen. Die Kombi aus Doom Metal und Black Metal finde ich sehr angenehm und erfrischend. Zu Beginn dachte ich erst, dass es ziemlich lahm werden kann, da ich schon bei anderen Bands vom Gegenteil überzeugt wurde. Slegest haut mich nicht komplett aus den Socken, überzeugt aber durch diese gewaltige Vielfalt an Varianten, die in das Album integriert wurden. Dieser teilweise eher rotzig rockige Sound gefällt mir mit der kratzigen, rauen und tiefen Stimme sehr gut. Zugegeben störe ich mich dann doch an den Parts, die wirklich an die alten Legenden erinnern, denn dass Ese einen eigenen Sound entwickeln kann, beweist er alleine auf wirklich genialen Tracks wie The Path Of No Return oder Løgna Sin Fiende. Es ist auf jeden Fall eine positive Überraschung und bin auf die zweite Platte sehr gespannt.



Anspieltipps: Løgna Sin Fiende, The Path Of No Return und Past Burden Strength