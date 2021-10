Act Of Creation: veröffentlichen „Sector F“ Videoclip

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 16. Oktober erschien das Act Of Creation Album The Uncertain Light. Wie bei vielen anderen Bands auch, hat diese verfi**te Pandemie so einige ambitionierte Pläne der Band, nunja – vielleicht nicht vereitelt, aber zumindest deutlich erschwert und verschoben.

Um das Beste aus der Situation und dem Jahr rauszuholen, präsentieren die Jungs um Frontfrau Jess dieser Tage mit Sector F einen brandneuen Videoclip, welcher von Sascha Grethman und SG Videoworks eindrucksvoll in Szene gesetzt wurde. Das Album mit seinen 10 gnadenlosen Melodic Death Metal Dampfwalzen ist natürlich weiterhin erhältlich. Bei der Band selbst, im MDD Shop, beim Händler eures Vertrauens und auf den Download und Streaming Plattformen eurer Wahl.

