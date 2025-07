Adept: kündigen neues Album an, veröffentlichen Visualizer für erste Single “Ignore The Sun”

Dieses Jahr endete der Sommer mit … Adept! Das schwedische Metalcore-Kraftpaket erhebt sich wieder und läutet mit seinem lang erwarteten fünften Studioalbum Blood Covenant, das am 24. Oktober 2025 über Napalm Records erscheint, ein neues Zeitalter ein. Nach fast einem Jahrzehnt der Stille markiert Blood Covenant eine kühne neue Ära und zeigt Adept auf elf dicht gearbeiteten Tracks an ihrem bisher intensivsten, dynamischsten und emotionalsten Punkt.

In den frühen Zweitausendern im schwedischen Trosa gegründet, haben Adept die aufblühende europäische Metalcore-Landschaft mitgestaltet und sich durch leidenschaftliches Songwriting, hochklassige Shows und rohe emotionale Energie an die Spitze gespielt. Nach ihrem feurigen Comeback beim Core Fest 2024 und zahlreichen explosiven Festivalauftritten präsentiert die Band nun Blood Covenant, das ihren Sound mit verschärfter Aggression, cineastischem Umfang und lyrischer Tiefe neu definiert.

Nach Heaven und You veröffentlichen Adept jetzt ihre explosive neue Single Ignore The Sun. Der Track ist ein Meisterwerk des Melodic Death Metal im Göteborger Stil, bei dem melodische Riffs auf hämmernde Breakdowns treffen. Eine Mischung aus beklemmenden Growls und fesselnden Cleans verstärkt die Eingängigkeit und erinnert an die frühen Jahre von Adept. Ignore The Sun wird von einem hypnotisierenden Visualizer begleitet, der Fans einen Vorgeschmack auf die elektrisierende Energie gibt, die die Band auf ihrer bevorstehenden Jubiläumstour durch Europa freisetzen wird.

Adept über Ignore The Sun:

„Mit Ignore The Sun wollten wir wirklich das ganze Spektrum dessen einfangen, was uns antreibt – von unerbittlicher, riffgetriebener Geschwindigkeit und dieser rohen skandinavischen Metal-Intensität bis hin zu schweren Metalcore-Breakdowns, die dafür gemacht sind, den Pit anzuheizen. Aber es geht nicht nur um Power, sondern auch um dieses epische Gefühl von Größe und eine Menge roher Emotionen. Die Texte sind zutiefst persönlich und hart und sollen den Hörer auf einer echten Ebene ansprechen, genau wie die Musik.“

In stechendes Rot getaucht ist Blood Covenant eine rohe, unerschrockene Reflexion über Narben, geschlagene Schlachten und die Sehnsucht, etwas Echtes zu fühlen. Der intensive Titeltrack Blood Covenant setzt bereits zur Eröffnung einen grüblerischen Ton, der sich durch die gesamte Platte zieht. Heaven zerrt den Hörer durch einen Sturm von Schuldgefühlen und rasanten Riffs, während das knallharte Define Me mit einer imposanten Attitüde und bissiger Aggression folgt und die kompromisslose Botschaft der Selbsterkenntnis unterstreicht. Beide Tracks sind geprägt von Adepts charakteristischer Mischung aus emotionaler Intensität und unerbittlichen Breakdowns. YOU taucht tief zum emotionalen Wrack einer verlorenen Liebe, mit anschwellenden, kathartischen Gitarrenleads und ehrlicher, herzzerreißender Lyrik. Time Is A Destroyer pulsiert vor Dringlichkeit und existenzieller Angst und entfaltet sich über einem eindringlichen akustischen Hintergrund, den anschwellende Streicher akzentuieren. Parting Ways kanalisiert hingegen melodische Death-Metal-Energie, wechselt nahtlos zwischen aufsteigenden Clean-Vocals und gequälten Shouts und fängt einen Moment der Verletzlichkeit ein, der in verhaltene Schwere und Reflexion gehüllt ist. Filthy Tongue traut sich in grüblerisches Industrial-Terrain und verbaut harsche Texturen und hypnotische Rhythmen zu einem rohen, unerbittlichen Biest. Tracks wie Ignore The Sun lehnen sich in dunklere, cineastischere Sphären, deren unheimliche Ambient-Schichten und Post-Metal-Texturen die emotionale Komplexität des Albums verstärken. Das abschließende The Rapture Of Dust lässt Blood Covenant in einem letzten, mitreißenden Moment zusammenbrechen – niederschmetternd und schön zugleich.

Produziert von Henrik Udd (Bring Me The Horizon, Architects) in Zusammenarbeit mit Gitarrist Gustav Lithammer und Sänger Robert Ljung im Tonstudio Henrik Udd Recording, besticht das Album durch eine klanglich auslandende und emotional intime Produktion. Henrik Udds Mischung sowie das Mastering von Thomas „Plec“ Johansson (Soilwork, Dynazty) im The Panic Room verleihen Blood Covenant enorme Wucht und Klarheit, ohne dass das Werk an roher Energie verliert.

Blood Covenant Tracklist:

1. Blood Covenant

2. Heaven

3. Define Me

4. YOU

5. Parting Ways

6. Filthy Tongue

7. Time Is A Destroyer

8. Battered Skin

9. No Matter The Years

10. Ignore The Sun

11. The Rapture Of Dust

Blood Covenant wird in folgenden Formaten verfügbar sein:

• 1-LP Marbled Translucent Orange – streng auf 300 Exemplare weltweit limitiert (Napalm Records Mailorder exklusiv)

• 1-LP Gatefold Black

• CD + Shirt Bundle

• 1-CD-Digipak

• Digital Album

Mit einem Vermächtnis, das sich über zwei Jahrzehnte erstreckt, erobern Adept derzeit die Bühnen riesiger Festivals in Europa, darunter Nova Rock und Summer Breeze Open Air. Die schwedischen Schwergewichte stehen unbestreitbar an der Schwelle zu ihrem bisher wichtigsten Kapitel. In Vorbereitung auf die große Tour zum 20-jährigen Jubiläum im kommenden Winter ist Blood Covenant nicht nur ein Comeback. Es definiert die Band neu: vernarbt, aber unerschütterlich und inspirierter als je zuvor.

Festivals 2025:

15.08.25 DE – Dinkelsbühl / Summer Breeze Open Air

16.08.25 CH – Cudrefin / Rock The Lakes

20 Year Anniversary EU/UK Tour 2025

27.11.25 DE – Berlin / Astra Kulturhaus

28.11.25 DE – Hamburg / Fabrik

29.11.25 DE – Dresden / Alter Schlachthof

30.11.25 NL – Tilburg / 013 Poppodium

02.12.25 UK – Manchester / Club Academy

03.12.25 UK – London / O2 Academy Islington

04.12.25 FR – Paris / La Maroquinerie

05.12.25 DE – Stuttgart / LKA Longhorn

06.12.25 CH – Aarau / KiFF

07.12.25 AT – Wien / Flex – NEW SHOW

09.12.25 CZ – Prag / MeetFactory

10.12.25 DE – Frankfurt / Zoom

11.12.25 DE – Köln / Essigfabrik

12.12.25 DE – Münster / Skaters Palace

13.12.25 DE – Saarbrücken / Garage

14.12.25 DE – München / Backstage Werk

Adept sind:

Robert Ljung – Vocals

Gabriel Hellmark – Drums

Filip Brandelius – Bass

Gustav Lithammer – Guitar

Kasper Larcombe-Tronstad – Guitar