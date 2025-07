The Obsessed: kündigen Bob Pantella als neuen Schlagzeuger an

Die ikonischen Architekten des amerikanischen Doom Metal, The Obsessed, kündigen einen bedeutenden Wechsel am Schlagzeug an: Drummer Brian Costantino zieht sich zurück und übergibt den Stab an niemand Geringeren als Bob Pantella – den kraftvollen Perkussionisten, der für seine beeindruckende Arbeit mit Monster Magnet und The Atomic Bitchwax bekannt ist. Die Band wird in diesem Herbst auf eine umfangreiche Europatournee gehen, die mehrere Festivalauftritte umfasst.

Während die Band sich von einem Bruder im Geiste verabschiedet, begrüßt sie den Heavy-Rock-Titan Bob Pantella, dessen explosive Energie und Veteranen-haftes Können versprechen, den charakteristischen Sound von The Obsessed mit frischem, urtümlichem Feuer zu entfachen. Frontmann Scott „Wino„ Weinrich äußert dazu: „After The Obsessed drummer Brian Costantino recently stepped away from the band due to personal reasons, we are very happy to welcome Bob Pantella into The Obsessed. I have known Bob for many years and have always admired his skills behind the drums, and after our initial jam together, we are inspired and ready to rock. You may already know him from his other excellent bands The Atomic Bitchwax, Monster Magnet and Raging Slab. We are proud to welcome Bob into The Obsessed.“

The Obsessed kehrten im vergangenen Jahr nach einer siebenjährigen Abwesenheit mit ihrem gefeierten neuen Album Gilded Sorrow auf dem unabhängigen kalifornischen Label Ripple Music zurück. Von Metal Hammer als ein „Must-Listen für Fans des Genres und ein überzeugender Einstieg für neue Entdecker in die Welt des Doom“ gelobt und von Ghost Cult Magazine als „das Beste, was die Band je geklungen hat“, wird Gilded Sorrow als ein entschieden abrasives, drückendes und geradliniges Album beschrieben, das bereits einen bleibenden Eindruck in der Heavy-Music-Landschaft hinterlassen hat. Die neu formierte Besetzung wird in diesem Herbst Europa erobern und ihr wegweisendes Album The Church Within von 1994 in voller Länge präsentieren, einschließlich Auftritten bei den Festivals Desertfest, Up In Smoke und Keep It Low.

The Obsessed – The Church Within European Tour 2025

01.10.25 DE Wiesbaden – Schlachthof

02.10.25 DE Ulm – Roxy

03.10.25 DE Würzburg – Keep It True Festival

04.10.25 DE Karlsruhe – Stadtmitte

05.10.25 CH Pratteln – Up In Smoke Festival

06.10.25 IT Milano – Legend

08.10.25 AT Vienna – Arena

09.10.25 AT Innsbruck – P.M.K.

10.10.25 CRO Zagreb – Mochvara

11.10.25 DE Munich – Keep It Low Festival

12.10.25 DE Leipzig – Ut Connewitz

13.10.25 DE Berlin – Zukunft

15.10.25 DE Cologne – Volta

16.10.25 DE Bielefeld – Forum

17.10.25 BE Antwerpen – Desertfest Belgium

18.10.25 NL Deventer – Burgerweeshuis

20.10.25 UK Bradford – The Underground

21.10.25 UK Manchester – Star & Garter

22.10.25 UK Milton Keynes – The Craufurd Arms

23.10.25 UK London – The Dome

24.10.25 NL Rotterdam – Grounds

25.10.25 DE Hamburg – Lazy Bones Festival

