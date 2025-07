Freedom Call: verlängern ihren Vertrag mit SPV/Steamhammer

Nach mehr als 25 Jahren einer überaus erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit liegt der Fokus der süddeutschen Melodic-Metaller Freedom Call und ihrer Plattenfirma Steamhammer/SPV auch zukünftig auf weitere gemeinsame Projekte: Soeben haben Bandchef Chris Bay und seine drei Bandkollegen einen neuen Vertrag beim Hannoveraner Label unterschrieben und werden dort auch die zwei kommenden Studioalben veröffentlichen. Die insgesamt zwölfte, derzeit noch unbetitelte Scheibe der Band ist für Sommer 2026 geplant, bereits ab Januar/Februar 2026 soll die erste von insgesamt vier Vorabsingles ausgekoppelt werden. Dabei verspricht Bay so manche Überraschung, er sagt: „Möglicherweise werden sich die Singles ein wenig von den entsprechenden Albumversionen unterscheiden, aber natürlich bei gleichbleibend hoher Freedom Call-Qualität!“

Derzeit befindet sich die Band in der Songschreibphase, laut den Musikern haben etwa die Hälfte der Stücke bereits konkrete Formen angenommen und erweisen sich stilistisch als – so Bay – „zu 100 Prozent typisch Freedom Call, aber wie gewohnt inklusive einiger Neuerungen!“ Auch die Planungen für die 2026er Headliner-Tournee, die im Oktober und November 2026 über die Bühne(n) gehen wird, sind im vollen Gang. Die ersten Termine stehen bereits fest. Wenn sämtliche Dates festgezurrt sind, werden Freedom Call weitere Einzelheiten bekanntgeben. Zur Vertragsverlängerung erklärt Bay: „Vertrauen und das sichere Wissen um eine verlässlich gute Arbeit sind die wichtigsten Kriterien für ein erfolgreiches Teamwork. Beides herrscht seit mehr als einem Vierteljahrhundert zwischen Steamhammer/SPV und Freedom Call, daher war die erneute Unterschrift für beide Seiten reine Formsache.“

Auch Steamhammer-Labelmanager Olly Hahn freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: „Freedom Call sind seit mittlerweile 26 Jahren bei SPV/Steamhammer und haben sich in dieser Zeit zu einer der beliebtesten Power Metal-Bands entwickelt. Ich bin wirklich stolz darauf, dass wir den erfolgreichen Weg für zwei weitere Alben fortsetzen. Vielen Dank an Chris Bay und die Band für die Loyalität und das Vertrauen in uns. Happy Metal rules!“

Freedom Call live 2025:

30.08. Wallesau – Wallesau ist blau Open Air

18.10. Solingen – Laut & Hart Metal Festival

06.12. Bochum – Pott Out Festival

12.12. Augsburg – Rock Out Festival

13.12. Karlsruhe – Knock Out Festival