Agarwaen: veröffentlichen am 03.07.2026 ihr neues Album „The Murder Trend“

Die finnische Asylum-Metal-Band Agarwaen freut sich, bekannt zu geben, dass ihr neues Album mit dem Titel The Murder Trend am 3. Juli 2026 über Over The Border Records erscheinen wird!

The Murder Trend ist ein umfassendes Konzeptalbum, das sich mit Missbrauch, Trauma, Rache und vererbten Wahnsinn auseinandersetzt. Erzählt als chronologische Horrorgeschichte, folgt das Album Anton, einem Jungen, der von systematischer Grausamkeit gebrochen wurde und dessen Leben aus Vernachlässigung und Gewalt in ritualisierten Mord im Zirkusmilieu und Kultindoktrination mündet. Was als soziale Tragödie beginnt, entwickelt sich zu etwas weitaus Groteskem: einem Generationenfluch, verkörpert durch Masken und einen Karneval des Todes.

Einen Vorgeschmack auf das Album erhaltet ihr mit dem Song Circo De La Muerte, der als Musikvideo und als digitale Single auf den gängigen Streaming-Diensten verfügbar ist.

The Murder Trend erscheint als 4-Panel-Digipak-CD inklusive 12-seitigem Booklet.

Das sagte Agarwaen über Circo De La Muerte:

“Das Lied war ursprünglich für einen Wettbewerb geschrieben worden, entwickelte sich aber zu einem so ungewöhnlichen und interessanten Werk, dass es schließlich das gesamte Album prägte. Das Originalstück wurde später in zwei Lieder aufgeteilt, wobei das zweite noch in diesem Jahr erscheint. In diesem Stück erlebt die Hauptfigur die Schrecken der Vergangenheit durch die Augen ihres Ururgroßvaters und sieht und fühlt, wie dieser, mit einer Clownsmaske verkleidet, in einem Wanderzirkus Menschen abschlachtete.”

Musikalisch bewegt sich The Murder Trend zwischen cineastischen Instrumentalstücken, unerbittlichem Extreme-Metal, abgefahrenen Stilmixen und theatralischen Passagen, die den psychologischen Zusammenbruch der Geschichte unterstreichen. Es ist groovig, progressiv, höllisch brutal und zaubert einem beim Hören dennoch ein makabres Lächeln ins Gesicht.

Lyrisch kompromisslos und erzählerisch explizit, bietet The Murder Trend eine düstere Reflexion darüber, wie Opfer zu Monstern werden können – und wie sich gewalttätige Trends in der modernen Welt wie eine Seuche ausbreiten können, sobald sie ein Symbol zum Tragen erhalten.

Das Album wurde vom Grammy-Preisträger Svante Forsbäck gemastert, vom Emma-Preisträger Teemu Aalto produziert und am 3. Juli 2026 veröffentlicht. Alle Texte und der Großteil der Musik stammen vom Gründungsmitglied Anthony Hodju. Fotos von Rocktografia.

Dies ist nicht einfach nur ein Album, sondern eine groteske, moderne Horrorgeschichte, die mit Musik untermalt wurde.

Agarwaen sind stolz darauf, das Artwork des Albums zu präsentieren, während die endgültige Trackliste wie folgt lautet:

1. False Arrival

2. Bad Beginning

3. God Complex

4. Orphan Son

5. La Colección

6. Circo De La Muerte

7. The Hunt

8. Clowny Business

9. Aenimus

10. The Murder Trend

Agarwaen sind:

Anthony Hodju – Gesang

Pete Bay – Leadgitarre

Crazy Gustav – Gitarre

Dr. Wolfram – Bass

Tomas Kasprzyk – Schlagzeug

Vermin – Perkussion, Schauspielerin