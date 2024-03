Aktiv Dödshjelp: kündigen Album an, veröffentlichen die Single „Lørdag“

Der wahrscheinlich selbsterklärendste Song des kommenden Albums Send Dudes startete als ein Song über die Isolation und bedrückende Einsamkeit, die während der Covid-Pandemie geherrscht hat und endete als ein Song über den allerbesten Tag der Woche: Samstag (”Lørdag” = norwegisch für ”Samstag”)! Die Sonne scheint, du hast ’nen Kater, du triffst dich mit ein paar Freunden, ihr macht ein paar Biere auf, redet über Gott und die Welt und dann geht’s ab zum Bar-hopping – dabei ist es noch nicht mal 14:00 Uhr! Das wird eine Tour, an die ihr euch noch lange erinnern werdet. Oder wie die Norweger sagen: : ”Good ol’ days det er her og nå” (”Good Ol’ Days sind hier und jetzt).

Mit der Hand auf dem Herzen und ohne Zynismus sagt die Band: „Wir hoffen, jeder spielt diesen Song von nun an an jedem Samstag bis zum Rest seines/ihres Lebens. Wir bedanken uns und versprechen, dass jegliche Einnahmen für Bier draufgehen werden.“

Die norwegische Punkband Aktiv Dödshjelp aus Oslo hat sich in den vergangenen Jahren in Ihrer Heimat durch ihre explosiven Liveshows und nicht zuletzt durch ihre supermelodiösen Songs mit witzigen und ironischen Texten einen hervorragenden Ruf erspielt. In den 17 Jahren seit ihrer Gründung im Jahre 2007 ist die Band pausenlos im Inland und Ausland (hallo Schweden!) getourt und kann nun endlich ein von den Fans lange gefordertes Album präsentieren! Die norwegische Presse beschreibt die Band so: ”Perfekt, mühelos laid back, angemessen kritischer Pop-Punk, mit den lustigsten Texten seit Turbonegro”.

Send Dudes Tracklist:

1. Send Dudes

2. Fest Hos Eirik

3. Gi Meg Alt

4. Evig Penger

5. Frostrøyk

6. Lørdag

7. Jeg Er Din

8. Nasj

9. N.F.B.

10. Dolce Vita

11. Fakka Med Oss

12. Kredits

BIO:

Gegründet wurde die Band von den Schulfreunden Jakob Schøyen Andersen (Schlagzeug), Stephan Lyngved (Bass), Mattis Mandt (Gesang), und Anders Bergh (Gitarre), die zunächst an ihrem Gymnasium und auf lokalen Parties in Oslo Rock-Coversongs zum Besten gaben und so ihren Traum vom „Rockstar“-Dasein auslebten. Nach reichlich Auftritten und viel positivem Feedback bei Freunden und Kommilitonen beschlossen die Teenager, die Band Aktiv Dödshjelp (”aktive Sterbehilfe”) zu taufen und ”ernst” zu machen. Ihr Mantra lautete ”Wenn du bereit bist, dein Leben zu beenden, besuche ein Aktiv-Konzert!”. Bei den Bandproben galt nur eine Regel: ”Wenn du dich selber nicht hörst, mach’ einfach lauter!”, nur um sich hinterher kaputtzulachen, wie taub jeder nach der Probe war.

Entgegen jeder Prognose (und drohender Taubheit!) hat die Band diese Zeiten überlebt und ist durch den Zugang von Gitarrist Jørgen Lundstad Sparre-Enger (Fights/Lundstad) 2020 mit seinen supermelodischen Riffs und Soli noch schlagkräftiger geworden. Innerhalb von kurzer Zeit nach Einstieg von Jørgen Lundstad Sparre-Enger spielte die Band ausverkaufte Shows im Osloer Parkteatret, zweimal im Klubbøya, zweimal mit der norwegischen Stars von Honningbarna und diverse Shows in Schweden. Mit nur bis dato zehn veröffentlichten Songs und den energetischen Liveshows haben sich Aktiv Dödshjelp eine große Fangemeinde erspielt. Die Mitglieder der Band gehören übrigens zu den gefragtesten Medienprofis in Norwegen, die u.a. die sehr beliebte Show Hit For Hit auf NRK (norwegischer öffentlich-rechtlicher TV-Sender) oder Musikvideos für die Band The Good The Bad And The Zugly produziert haben.

Aktiv Dödshjelp haben ihren Sound seit den Anfangstagen perfektioniert und liefern auf dem Debütalbum Send Dudes den perfekten Mix aus Punk und Rock. Wer auf norwegische Bands wie Turbonegro, The Good The Bad And The Zugly und Kvelertak steht, wird Aktiv Dödshjelp lieben!

