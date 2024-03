Supreme Unbeing: veröffentlichen neue Single „Spaceman“

Warum nicht nach den Sternen greifen?

Das haben sich Supreme Unbeing auch gedacht und fordern die Welt mit ihrem neuesten Projekt, der Spaceman Challenge heraus! Inspiriert von ihrer Coverversion der Single Spaceman, die gestern veröffentlicht wurde (im Original von Babylon Zoo), versuchen sie, die Kluft zwischen Musik und der letzten Grenze – dem Weltraum – zu überbrücken.

Die Coverversion von Spaceman ist nicht nur eine Hommage an die Rock-Ära der 90er-Jahre, sondern auch eine Power-Hymne mit modernen Metal-Einflüssen, mit der die Band eine neue Generation von Zuhörern inspirieren und begeistern möchte. Abgemischt und gemastert wurde Spaceman von dem weltbekannten Produzenten und Tontechniker Lasse Lammert (Alestorm, Gloryhammer uvm.).

Die Spaceman Challenge ist mehr als ein musikalisches Kunststück: sie ist ein Aufruf an Träumer, Abenteurer und Musikliebhaber auf der ganzen Welt. Supreme Unbeing wollen nicht nur musikalisch, sondern auch wortwörtlich nach den Sternen greifen. Frei nach dem Motto ‚Go big or go home‘ hat sich die Band an einige der reichsten Weltraumunternehmer gewandt und Elon Musk, Jeff Bezos und Sir Richard Branson sowie mehrere nationale Raumfahrtbehörden aufgefordert, sich ihrer Kampagne anzuschließen. Das Trio und die Raumfahrtagenturen sind eingeladen, ein Versprechen abzugeben: sobald der Song den astronomischen Meilenstein von einer Milliarde Streams erreicht hat und die Entwicklung soweit ist, laden sie die Band auf eine Reise an Bord ihrer Weltraumfahrzeuge ein.

„As we ignite the Spaceman Challenge, it’s impossible to ignore the cosmic ballet playing out above us. This new space race, orchestrated by giants like Musk, Bezos and Branson, isn’t just a leap towards the stars; it feels like a calculated escape, a secretive gambit with stakes higher than we can fathom. Are we spectators in an intergalactic narrative scripted by unseen hands, a narrative rife with undisclosed agendas and covert pacts made in the shadow of the moon? In this cosmic game of chess, it’s paramount to discern the pawns from the kings, for in the vacuum of space, whispers don’t echo—they resonate.“, äußert sich Frontmann Zac Red von Supreme Unbeing einigermaßen geheimnisvoll.

Aber die Reise ist damit noch nicht zu Ende: Durch die Teilnahme an der Challenge auf spacemanchallenge.com streamen die Fans nicht nur den Song, sondern haben gleichzeitig die Chance auf einen Platz an Bord. Denn mit den Tantiemen, die aus einer Milliarde Streams generiert werden, verspricht die Band, einem glücklichen Gewinner ein Ticket zu finanzieren. So wie die Streams in stellare Höhen steigen, so steigt auch der Traum von der Weltraumreise, der für einen glücklichen Menschen wahr werden könnte.

Supreme Unbeing haben sich das ambitionierte Ziel gesetzt, Spaceman nicht nur zu einem Hit zu machen, sondern auch zu einem Symbol für Einigkeit, Ehrgeiz und den unbezwingbaren menschlichen Geist.

Supreme Unbeing werden demnächst mit Lordi auf Tour gehen und zahlreiche Shows in Deutschland spielen:

10.04.2024 DE Köln – Essigfabrik

11.04.2024 DE Braunschweig – Westand

12.04.2024 DE Oberhausen – Turbinenhalle

13.04.2024 DE Wilhelmshaven – Pumpwerk

17.04.2024 DE Hamburg – Gruenspan

19.04.2024 DE Stuttgart – Im Wizemann

20.04.2024 DE Markneukirchen – Musikhalle

26.04.2024 DE Memmingen – Kaminwerk

27.04.2024 DE München – Backstage

30.04.2024 DE Mannheim – Capitol

02.05.2024 DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

03.05.2024 DE Leipzig – Hellraiser

Über Supreme Unbeing:

Supreme Unbeing ist eine fünfköpfige Metalband mit dem rätselhaften Zac Red an der Spitze. Zac taucht in die Abgründe der menschlichen Psyche ein und webt Geschichten, die der Menschheit dienen, flankiert von einem bedrohlichen Quartett, bestehend aus D.Vine, D.Sciple, Unknown & Al Mytee. Gemeinsam sind sie bereit, einen gespenstischen Zauber über die Bewohner der Erde zu legen, bewaffnet mit Riffs, die den Verstand verdrehen, und Texten, die in die Seele flüstern.

Mit ihren Alben Enter Reality und Enduring Physicality haben sie sich eine weltweite Hörerschaft erspielt, mit der sie die Marke von zehn Millionen Streams überschritten haben. Ihre Klanggeschichte wurde vom Revolver Magazin und UK Metal Hammer gelobt, sie haben sich in den Annalen des Sweden Rock Magazine verewigt und stehen im Rampenlicht der redaktionellen Spotify-Playlisten.

Supreme Unbeing sind:

Zac Red – Vocals

The Demon – Lead Gitarre

The Nightmare – Rhythmus Gitarre

The Shadow – Bass

The Legend – Schlagzeug

Supreme Unbeing Socials:

Supremeunbeing.com| Facebook | Instagram