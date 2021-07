All Good Things: kündigen ihr Debütalbum „A Hope In Hell“ für den 20.08.2021 an

Kurz nach ihrem ersten Top 5 Radio Hit in US geben All Good Things bekannt, dass ihr Debütalbum A Hope In Hell am 20. August via Better Noise Music erscheinen wird. Dank des Erfolges ihrer Single For The Glory (featuring Hollywood Undead) konnte die Band Millionen neuer Fans auf der ganzen Welt erreichen. In Deutschland schaffte es der Song ebenfalls in die Top10 und kletterte zuletzt bis auf Platz #7 der Rock Radio Charts. Während er sich aktuell der Spitze im US Active Rock Radio nähert, wurden die Original Version und das Feature global mittlerweile über 100 Millionen Mal auf allen Plattformen gestreamt. Dies geschah nicht zuletzt Dank hunderter Sync Platzierungen, wie im Rahmen des diesjährigen NHL Stanley Cup Finals, dem ABC News Trailer für die jüngste Staffel von State Of The Union, im RTL Formel1 Trailer zum großen Preis von Spanien und mehreren Staffeln von So You Think You Can Dance auf Fox. A Hope In Hell kann ab sofort überall vorbestellt werden. Die vollständige Trackliste des Albums gibt es weiter unten.

Neben der Album Ankündigung feiert heute auch die neue Single The Comeback ihre Premiere. Der Song ist eine weitere Hymne, die diesmal in Zusammenarbeit mit Better Noise Label Kollegen Craig Mabbitt, Sänger der Multi-Platin Band Escape The Fate entstand und dort weitermacht, wo For The Glory aufgehört – ein epischer Track, über die positiven und bereichernden Seiten, im Leben niemals aufzugeben. The Comeback ist ab sofort als Stream und Download überall erhältlich.