All Out Boy: neue Single „Heartbreak Feels So Good“

Die für den GRAMMY Award nominierte und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Rockband Fall Out Boy gibt mit dem brandneuen Song Heartbreak Feels So Good einen weiteren Einblick in ihr mit Spannung erwartetes neues Album So Much (For) Stardust. Der Song wurde zusammen mit einem amüsanten Video veröffentlicht, bei dem Whitey McConnaughy Regie führte und in dem Rivers Cuomo von Weezer einen Gastauftritt hat:

Die Veröffentlichung von Heartbreak Feels So Good folgt auf die Ankündigung von Fall Out Boy in der vergangenen Woche, dass ihr achtes Studioalbum So Much (For) Stardust am 24. März 2023 auf Fueled By Ramen/Elektra erscheinen wird. Das Album wurde von Neal Avron produziert.