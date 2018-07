Almanac freuen sich, ihren neuen Sänger Patrick Sühl offiziell als neues Mitglied der Band begrüßen zu dürfen. Zudem wird Marc Dzierzon als neuer Drummer willkommen geheißen.

Bevor er Mitglied von Almanac wurde, war Patrick Sühl Sänger in der Band Gun Barrel und in verschiedenen Coverbands, die Lieder von Bands wie Judas Priest, Whitesnake und Deep Purple spielten. Laut Victor Smolski macht Patrick’s enormer Stimmumfang einen zweiten männlichen Sänger von nun an überflüssig.

Victor: “Ich freue mich, euch Patrick Sühl als unser neues Bandmitglied vorzustellen! Leider kann David wegen Überschneidungen im Zeitplan nicht auf unseren kommenden Shows dabei sein. Patrick, der selber ein Almanac Fan ist, übernimmt jetzt alle männlichen Gesangs-parts. Außerdem habe ich mich auf unserer letzten Europa Tour mit Marc Dzierzon besprochen und bin froh, ihn jetzt als unseren neuen Drummer vorstellen zu können. Ich freue mich schon auf unsere Festival Tour im August/Spetember!”

Patrick: “Als Victor mich anrief musste ich keine Minute lang überlegen. Ob ich in einer Band mit so fantastischen Kompositionen und Musikern singen will?! Selbstverständlich! Sowohl Tsar als auch Kingslayer liefen schon so einige Runden in meinem Auto und ich freue mich wahnsinnig über die Chance mit dieser Truppe zu touren und weitere, großartige Musik zu erschaffen. See you guys on the road!”

Marc Dzierzon ist der ehemalige Drummer der Technical Death metal Band Centaurus A und hat sein Schlagzeugspiel hauptsächlich auf Technical und Progressive Metal konzentriert, die Herausforderung der starken und aggressiven Blast Beats inbegriffen. Genau das, was Almanac braucht.

Marc: „Ich fühle mich geehrt, ein Teil von Almanac als Schlagzeuger zu sein. Ein volles Mitglied einer so hochkarätigen Band zu sein, ist für mich ein großer Schritt in meiner jungen Karriere und ich fühle mich jetzt schon zuhause hinter dem Schlagzeug. Ich freue mich darauf, was die Zukunft bringt und hoffe mit Almanac viele schöne Erfahrungen zu machen.“

Dieses neue Almanac Line-up wird im August drei Konzerte geben- eine Festival Co-Headliner Show in Korea und eine Headliner Show in Portugal.

Tourdaten:

Sa. 04.08.2018 KOR Jeonju JUMF

So. 05.08.2018 KOR Seoul Prism Hall

Sa. 25.08.2018 P Pindelo dos Milagres Milagre Metaleiro Open Air

Holt Euch Kingslayer jetzt hier.

Holt Euch Kingslayer digital.

Seht hier, was Euch beim Kauf von Kingslayer erwartet:

Mehr zu Kingslayer:

Losing My Mind OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=MkH2FdVOg-Y

Hail To The King OFFIZIELLER TRACK & LYRICS: https://www.youtube.com/watch?v=qA_-WuWOIvU

Children Of The Sacred Path OFFIZIELLES LIVEVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=9rUFEvaRU2I

Trailer #1 – Aufnahmen: https://www.youtube.com/watch?v=s3vH8iOYIeo

Trailer #2 – Lyrics: https://www.youtube.com/watch?v=TuUJD1lPyAg

Trailer #3 – Neue Bandmitglieder: https://youtu.be/Y8z60uD5BCk

Trailer #4 – Bonusmaterial: https://youtu.be/7VlfzVMNc8s

Kingslayer – Tracklist:

01. Regicide

02. Children Of The Sacred Path

03. Guilty As Charged

04. Hail To The King

05. Losing My Mind

06. Kingslayer

07. Kingdom Of The Blind

08. Headstrong

09. Last Farewell

10. Red Flag

Bonus-DVD

Videoclips:

01. Losing My Mind

02. Self-Blinded Eyes

03. Self-Blinded Eyes (Making-of)

Live at Masters of Rock 2017, Czech Republic:

04. Self-Blinded Eyes

05. No More Shadows

06. Children Of The Sacred Path

Live at Aria Fest, Russia:

07. Medley (Tsar, Self-Blinded Eyes, Hands Are Tied, Children Of The Future, Nevermore)

Dokumentation:

08. Studio report »Kingslayer« at Heyday Studio, Wuppertal, Germany

Kingslayer wurde mit Produzent Andreas Herr in den Wuppertaler HeyDay Studios aufgenommen. Das Cover-Artwork stammt abermals aus der Feder des ungarischen Künstlers Gyula Havancsák (Accept, Destruction etc.).

„Das zweite Almanac-Album ist da“, freut sich Gitarrist Victor Smolski und verkündet: „Kingslayer ist die konsequente Fortsetzung von Tsar, nur kompakter, härter und schneller! Unsere Erfahrungen von vielen Konzerten, die wir auf zwei Tourneen und zahlreichen Festivals gesammelt haben, konnten wir perfekt im Studio umsetzen. Die Band hat sich richtig eingespielt und diese einheitliche Energie spürt man bei allen Songs. Wir haben uns sehr viel Zeit genommen und mit viel Einsatz unser Bestes gegeben! Kingslayer ist eine handgemachte Metal-Platte mit einem sehr lebendigen Power-Sound!“

Weitere Infos:

www.almanac.band

www.victorsmolski.de

www.facebook.de/almanacvs.band

www.facebook.de/officialvictorsmolski

www.youtube.com/c/almanacofficial

www.nuclearblast.de/almanac

Kommentare

Kommentare