Alura: neue Single/Video „Wonderland“ veröffentlicht

Die aus Las Vegas, Nevada, stammende Band Alura steht ab sofort offiziell bei Out Of Line Music unter Vertrag und eröffnet damit ein neues Kapitel in ihrer Karriere. Alura, bekannt für ihre knallharte Mischung aus Metal und Hard Rock, veröffentlicht ihre neue Single Wonderland, begleitet von einem Musikvideo. Wonderland zeigt die härtere, progressivere Seite von Alura und bleibt dabei ihrem Sound treu. Die Band beschreibt den Song als einen Song für chronische Grübler, der sich mit der Problematik beschäftigt, von den eigenen Gedanken gefangen zu sein – eine Thematik, die viele Menschen verbindet.

Out Of Line Music freut sich, Alura in der Familie willkommen zu heißen und Wonderland weltweit zu veröffentlichen.

„Wonderland ist ein Song darüber, sich in seinem eigenen Kopf zu verlieren. Je tiefer du gehst, desto schwieriger ist es, der Endlosschleife all deiner Fehler, Misserfolge, Rückschläge usw. zu entkommen. Es ist ein Song für jeden, der chronisch zu viel nachdenkt und sich manchmal wie ein Sklave seiner eigenen Gedanken fühlt. Wonderland ist einer der härteren unserer neuesten Songs, der ein wenig mehr von unserer progressiven Seite zeigt, während er immer noch den Kern von Aluras Sound nutzt. Dieser Song hat ein bisschen was für jeden Fan von harter Musik.“ – Alura

Die Reise von Alura ist geradezu kometenhaft verlaufen. Ihre Debüt-EP hat die Marke von einer Million Streams überschritten, was ihre wachsende Fangemeinde und die universelle Anziehungskraft ihrer Musik unterstreichen. Bis heute hat die Band über zwei Millionen Streams bei Spotify, wobei deren Tendenz dank ihres unermüdlichen Einsatzes und ihrer richtungsweisenden Releases weiterhin wächst. Der Name Alura, inspiriert von der Komödie She Wouldn’t Say Yes aus den 1940er-Jahren, verkörpert die verführerische und zugleich stürmische Natur ihrer Musik, die meisterhaft die intensive Aggression von Bands wie Slipknot, Ill Niño und Korn mit der melodischen Kraft von Deftones und Thrice verbindet. Dieser einzigartige Sound hat die Band in die vorderste Reihe katapultiert.

Alura sind:

Taylor Adsit – Gesang

Andrew Guerrero – Gitarre/Gesang

Ryan Cayetano – Bass/Gesang

Parker Adsit – Schlagzeug

Alura online:

Instagram.com/alurafucks

Facebook.com/alurasounds

alurasounds.com