The Lunar Effect: veröffentlichen neues Lyricvideo „Flowers For Teeth”

Die für ihre fuzzigen, knarzigen Riffs und psychedelischen Sounds bekannten The Lunar Effect kündigen stolz die Veröffentlichung ihres neuesten Albums Sounds Of Green And Blue an, das ab sofort über Svart Records u.a. hier vorbestellt werden kann.

Sounds Of Green & Blue ist eine galaktische Reise durch den Sound, der die Entwicklung von The Lunar Effect zeigt und ein entscheidendes Kapitel in ihrer musikalischen Odyssee markiert. Die zweite Single aus dem Album, Flowers For Teeth, könnt ihr euch hier ansehen:

The Lunar Effect wurden 2016 gegründet und legten 2019 mit ihrem Debütalbum Calm Before The Calm eine Punktlandung in der Stoner-Rock-Szene hin und etablierten sich als feste Größe, mit der man rechnen muss.

Von der Blütezeit der Beatles, Floyd, Zeppelin und Sabbath bis hin zu neueren Künstlern wie Graveyard, Radio Moscow und Red Fang haben The Lunar Effect eine Meisterklasse des Psychedelic Rock geschaffen, die einen fest am Kragen packt.

Mit Sounds Of Green And Blue erweitern The Lunar Effect ihre klangliche Bandbreite und formen alle Elemente und Epochen des Classic Rock zu ihrer eigenen, einzigartigen Form. Das Album zeigt ihr musikalische Weiterentwicklung und ihre Bereitschaft, neue Wege zu beschreiten, ohne dabei den unverkennbaren Vintage-Sound der Band zu verlieren.

Sounds Of Green And Blue von The Lunar Effect wird von Svart Records veröffentlicht, einem Label, das für sein Engagement bekannt ist, hochwertige, vielfältige und grenzüberschreitende Musik zu veröffentlichen. Svart Records ist eine Plattform für Künstlerinnen und Künstler, die sich über Konventionen hinwegsetzen, die Grenzen ihres jeweiligen Genres überschreiten und aus dem Untergrund ausbrechen.

Sounds Of Green And Blue Tracklist:

1. Ocean Queen

2. Flowers For Teeth

3. Colour My World

4. In Grey

5. Middle Of The End

6. Pulling Daisies

7. I Can’t Say

8. Fear Before The Fall

9. On The Story Goes

