Amaranthe: enthüllen offizielles Video zu neuer digitaler Single „82nd All The Way“ (Sabaton-Cover)

Eine Europatour mit Sabaton und Apocalyptica, bereits einige bestätigte Festivalauftritte sowie eine Headlinetour durch Nordamerika mit Battle Beast und Seven Spires anlässlich seines kommenden Albums – 2020 verspricht DAS Jahr für das Modern Metal-Sextett Amaranthe zu werden. Um ihren kommenden Tourkollegen Tribut zu zollen, hat die Band heute eine Coverversion von 82nd All The Way enthüllt. Mit ihrer dreiköpfigen Gesangsfront hat sie der Originalversion, die von Sabatonss aktuellem Erfolgsalbum The Great War stammt, in diesem Zug einen neuen, ureigenen Anstrich verpasst. Seht euch das offizielle Video zum Cover hier auf YouTube an:

Gitarrist Olof Mörck kommentiert: „Leute, die mit Amaranthe vertraut sind, wissen genau, dass wir nicht regelmäßig Songs covern. Im Fall von Sabatons 82nd All The Way konnten wir aber nicht widerstehen! Behandelt er inhaltlich ein anderes Thema als die meisten unserer Stücke, war die Wahl musikalisch betrachtet ein absoluter Volltreffer. Wir hatten wirklich große Freude daran, den Song auseinanderzunehmen und zu etwas Amaranthe-Typischem werden zu lassen! Hier ist unser Tribut an die Swedish War Machine Sabaton: 82nd All The Way!“



Seit ihrer Gründung 2008 hat die Truppe fünf Alben veröffentlicht (Amaranthe (2011), The Nexus (2013), Massive Addictive (2014), Maximalism (2016) und Helix (2018)), auf denen sie – auch dank ihres einmaligen Gesangstrios – unglaublich eingängige Tracks abgeliefert hat. Ihr umfangreiches Hitarsenal, allen voran Drop Dead Cynical, fand direkt großen Anklang bei Presse und Fans, was ihnen seitdem reichlich Airplay in aller Welt sowie Streams beschert (allein auf Spotify kann die Kombo mehr als 100 Millionen Streams vorweisen). Einige Supporttouren ebneten Amaranthe ihren Weg hin zu größerem Publikum sowie eigenen Headlineshows (einst spielten sie in Göteborg (Liseberg) gar vor 10.000 Fans). Schließlich fand ihre jahrelange harte Arbeit in Form von Helix ihren bisherigen Höhepunkt, denn mit jener Platte konnte die Band u.a. ihre höchsten Chartplatzierungen in der Schweiz (#21) und in Deutschland (#29) feiern.

—–

Amaranthe live:

The Great Tour – Europa 2020

w/ Sabaton, Apocalyptica

17.01. CH Zürich – Hallenstadion

18.01. D Stuttgart – Schleyer-Halle

19.01. D München – Olympiahalle

20.01. A Dornbirn – Conrad Sohm*

21.01. A Wien – Gasometer *AUSVERKAUFT*

22.01. H Budapest – Arena

24.01. PL Warschau – Arena COR Torwar *AUSVERKAUFT*

25.01. D Berlin – Max-Schmeling-Halle

26.01. CZ Prag- O2 Arena

27.01. A Linz – Posthof*

28.01. I Mailand – Alcatraz

30.01. D Leipzig – Arena

31.01. D Frankfurt – Festhalle

01.02. D Oberhausen – König-Pilsener-ARENA *AUSVERKAUFT*

02.02. B Antwerpen – Sportpaleis

03.02. CH Monthey – Pont Rouge*

04.02. E Barcelona – Palau Sant Jordi

05.02. E Madrid – Vistalegre

07.02. F Paris – Zénith

08.02. UK London – Wembley Arena

09.02. NL Amsterdam – AFAS Live *AUSVERKAUFT*

10.02. NL Eindhoven – Effenaar*

11.02. D Hamburg – Sporthalle

12.02. DK Kopenhagen – Forum Black Box

13.02. S Karlstad – Nöjesfabriken*

14.02. S Göteborg – Scandinavium

15.02. S Stockholm – Hovet

16.02. N Oslo – Spektrum

*nur Amaranthe (Headlineshow; w/ Blind Channel)

04.06. S Sölvesborg – Sweden Rock Festival *NEU*

05. – 07.06. D Nürburg – Rock am Ring *NEU*

05. – 07.06. D Nuremberg – Rock im Park *NEU*

05. – 07.06. FIN Tampere – Rockfest *NEU*

13.06. SK Prešov – Dobry Festival

24./25.07. FIN Oulu – Qstock *NEU*

30.07. – 01.08. FIN Kuopio – Kuopiorock *NEU*

31.08. FIN Lappeenranta – Rock In The City *NEU*

05. – 08.08. S Falun – Sabaton Open Air *NEU*

Nordamerikatour 2020

w/ Battle Beast, Seven Spires

20.08. USA Baltimore, MD – Soundstage

21.08. USA Worcester, MA – The Palladium

22.08. USA New York, NY – Gramercy Theatre

23.08. USA Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

25.08. CDN Montréal, QC – Club Soda

26.08. CDN Québec City, QC – Impérial Bell

27.08. CDN Ottawa, ON – Mavericks

28.08. CDN Toronto, ON – Mod Club Theatre

29.08. USA Angola, IN – The Eclectic Room

30.08. USA Westland, MI – The Token Lounge

01.09. USA Chicago, IL – Concord Music Hall

02.09. USA Belvidere, IL – The Apollo Theatre AC

03.09. USA Des Moines, IA – Wooly’s

04.09. USA Minneapolis, MN – The Cabooze

05.09. CDN Winnipeg, MB – The Park Theatre

06.09. CDN Regina, SK – The Exchange

08.09. CDN Edmonton, AB – The Starlite Room

09.09. CDN Calgary, AB – Dickens

11.09. CDN Vancouver, BC – Venue

12.09. USA Seattle, WA – El Corazón

13.09. USA Portland, OR – Hawthorne Theatre

14.09. USA Sacramento, CA – Holy Diver

15.09. USA San Diego, CA – Brick By Brick

16.09. USA West Hollywood, CA – Whisky a Go-Go

18.09. USA Mesa, AZ – Club Red

19.09. USA Las Vegas, NV – Backstage Bar & Billiards

20.09. USA Salt Lake City, UT – Liquid Joe’s

21.09. USA Denver, CO – The Bluebird Theater

23.09. USA Dallas, TX – Trees

24.09. USA Austin, TX – Come and Take It Live

25.09. USA Houston, TX – Scout Bar

26.09. USA New Orleans, LA – House of Blues

27.09. USA Lake Buena Vista, FL – House of Blues Orlando

29.09. USA Racine, WI – Route 20

30.09. USA Pittsburgh, PA – The Crafthouse Stage & Grill

01.10. USA Charlotte, NC – The Underground

02.10. USA Cincinnati, OH – Riverfront Live

03.10. USA Cleveland, OH – Agora Theatre *NEU*

—

Amaranthe sind:

Elize Ryd | Gesang

Olof Mörck | Gitarre, Keyboards

Henrik „GG6“ Englund Wilhelmsson | Gesang

Johan Andreassen | Bass

Morten Løwe Sørensen | Schlagzeug

Nils Molin | Gesang