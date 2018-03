Mit Hard Core veröffentlicht die New Yorker Hardrock-Band American Tears ihr viertes und damit brandneues Studioalbum nach ihrer Auflösung vor 40 Jahren

American Tears ist ein amerikanisches Keyboard-Trio, das sein erstes Album Branded Bad 1974 auf Columbia Records veröffentlichte und mit Tears Gas folgte 1975 direkt die zweite Platte. Gegründet auf Long Island in New York, spielte Gary Sonny Bass, Tommy Gunn saß an den Drums und Mark Mangold war der Mann an den Keyboards sowie Sänger der Band. Auf dem zweiten Album übernahm Greg Baze den Bass. Die Keyboards dominierten den Sound der New Yorker Combo und in ihrem progressiven Sound kombinierten sie Keyboards mit Hammond Orgel, Synth, Mellotron, Clavinet und elektronische Melodica.

Die Band tourte mit Musiker-Größen wie Peter Frampton, J. Geils, Alvin Lee, Gentle Giant, Gary Wright, John McLaughlin und vielen anderen. Dadurch konnten sich American Tears einem breiten Publikum zeigen und sie boten außergewöhnliche Shows inklusive Handstand auf der Hammond. Mark war auf der Bühne von zwölf Keyboards umgeben und Tommy saß hinter einer großen Batterie von Drums. Es folgte schließlich das dritte Album Powerhouse zusammen mit dem Gitarristen und Sänger Craig Brooks. Danach löste sich die Band auf.

Hard Core verkündet die Rückkehr Mark Mangolds zu dem Grundgedanken der Band. Für das neue Album hat er ausschließlich Instrumente genutzt, die in den 1970ern – während die Band ihre ersten Platten aufnahm – verfügbar waren. Mit Einflüssen seiner früheren Arbeit und dem Sound von Bands wie ELP, Moody Blues und Deep Purple, beinhaltet das neue Album starke und pure Emotionen, die durch die Instrumente noch verstärkt werden. Ein absolutes Muss für Fans der urtypischen Musik dieser Ausnahme-Band.

