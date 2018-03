Die Classic Rock Band Mood Groove veröffentlicht ihr selbstbetiteltes Album via Escape Music und kombiniert darauf ein breites musikalisches Spektrum von Rock bis hin zu Funk und Soul

Mood Groove wurden von Ed Balldinger und JK Northrup gegründet, um bewusstseinserweiternde Musik zu kreieren und aufzunehmen, die die Zuhörer zu etwas Neuem und Anderem einlädt. Ihr Ziel war es, „out of the box“ und nicht auf einen bestimmten Stil oder ein bestimmtes Genre beschränkt zu sein.

Ed Balldinger gilt als eklektischer Lyriker und Poet und ist ein talentierter Gitarrist mit einer großen Vielfalt musikalischer Einflüsse. JK bringt seine Fähigkeiten als Songwriter, Produzent, Tontechniker und Gitarrist mit in das Projekt ein. Zusammen haben sie ihre Songwriting-Fähigkeiten kombiniert, um zehn Songs im Stile von Rock, Funk, Psychedelic, Soul, Blues, Experimental, Gospel und vor allem Mood & Groove zu kreieren. Verstärkung bekamen JK und Ed aus der Powerhouse-Rhythm-Section durch Larry Hart am Bass (Gypsy Soul, Montrose, King Kobra, Shortino-Northrup) und Glenn Hicks am Schlagzeug und Gesang (Gypsy Soul, Shortino-Northrup).

Die von ihnen spontan und improvisiert eingespielten Parts geben dem Album einen gewissen Live-Charakter und das Hinzufügen von weiblichen Backing-Vocals (by Diana Short) verleiht einigen Songs einen an Pink Floyd oder Zappa erinnernden Sound. Produziert wurde das neue Album Mood Groove von JK Northrup in Kooperation mit Bandkollegen Ed Balldinger selbst. Eine absolute Empfehlung für Fans von Living Color und Mother Finest, um die Plattensammlung perfekt zu ergänzen.

Tracklist Mood Groove:

1. Funk Soul Sister

2. Launching Pad

3. Moon Calling Sun

4. I’m a Pharmacist

5. I Just Wanna Sit Down

6. We Are the Mushroom Men

7. Never Count the Cost

8. Stone Dead Man

9. Disintegrating Gods

10. ALeaning Too Far In

