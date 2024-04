Aoryst: veröffentlichen „Call Of The Void“ Vorabsong als Lyricvideo

Am 2. Mai erscheint mit Relics Of Time das Debütalbum von Aoryst, welche darauf ein wahres Thrash Metal Gewitter zelebrieren! Die acht Songs, welche auf Basis von schnellem Thrash Metal mit einer kleinen Dosis Death und Classic Metal geschmiedet wurden, wurden von Jörg Uken im Soundlodge klangveredelt und haben es in sich! Als erste Kostprobe gibts mit Call Of The Void nun die erste Auskopplung als Lyricvideo auf dem MDD YouTube-Kanal. Hört rein! Die finale Tracklist des Albums findet ihr anbei!

Relics Of Time Tracklist:

1. Deterministic Chaos

2. Call Of The Void

3. Etno

4. Hybrid Forms

5. Extractor Of Death

6. Exogenesis (Instrumental)

7. Oceans Below

8. Anoxia

Links:

https://aoryst.bandcamp.com/

https://instagram.com/aoryst.band