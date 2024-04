Envenomed: veröffentlichen die digitale Single „Israel’s Son“ – Metal-Cover des legendären Silverchair-Klassikers

Die Australier Envenomed melden sich zurück! Fünf Jahre nach ihrem vielbeachteten Album The Walking Shred bereiten sie sich auf ein neues Album vor. Um sich vorab bei den Fans wieder in Erinnerung zu bringen, veröffentlichen sie mit Israel’s Son eine Metal-Cover-Version eines wahren Down Under Klassikers, der im Original von Silverchair stammt. Nachdem Envenomed dafür bekannt sind, alles mit einem Augenzwinkern zu versehen, musste diesmal der arme Frosch im Cover herhalten: eine Reminiszenz an das Original-Cover aus den 90ern.

Envenomed ist eine melodiöse, thrashgetriebene Heavy Metal-Band aus Melbourne/Australien, die seit ihrer Gründung Mitte der 2000er-Jahre eine beständige und dominierende Kraft in ihrer lokalen Szene ist. Beeinflusst von den Melodien von Iron Maiden & Symphony X und der Aggression und dem Groove von Bands wie Metallica, Testament oder Megadeth, kombinieren Envenomed diese Stile, ohne dabei den traditionellen Heavy Metal aus den Augen zu verlieren. 2014 erlangte das Debütalbum Evil Unseen sehr viel Beachtung sowohl in Australien als auch auf der ganzen Welt und war in vielen Top10s der besten Aussie-Metal-Alben des Jahres vertreten.

Dies verhalf der Band zu Support-Slots für Warbringer und Trivium und mündete mit der 2016er-Veröffentlichung von Reckoning in überwältigenden Resonanzen für das Album, ganz zu schweigen von der Metal-Up-Coverversion des Skyhooks-Klassikers Horror Movie, die förmlich durch die Decke ging, weil der Original-Gitarrist und die australische Medienpersönlichkeit Red Symons ungefähr vier Jahrzehnte später in ihrem Remake des Videoclips zu sehen waren! Nachdem Envenomed bereits unzählige Male auf den australischen Bühnen ihr Können unter Beweis gestellt hatten, wagten sie 2019 den Sprung nach Europa und den Rest der Welt und brachten ihr Album The Walking Shred via El Puerto Records auf den Markt. Als Opener für Anvil, The Iron Maidens, Dragonland & Loudness gingen Envenomed den nächsten Schritt mit einem der vielfältigsten und hook-lastigsten Metal Alben, das je aus Australien kam! Auf dem Album befand sich auch die offizielle Festival-Hymne des Metal United Festivals (www.metal-united-world-wide.com)!

Line-Up:

Anthony Mavrikis – Vocals & Guitars

Brendan Farrugia – Guitars

Tom Nugara – Bass

Adam Edwards – Drums

More Info:

www.facebook.com/EnvenomedOfficial