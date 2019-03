Die aufsteigenden kanadischen Metaller Arrival Of Autumn werden ihr Zweitwerk Harbinger, das gleichzeitig ihr Nuclear Blast-Debüt darstellt, am 29. März auf den Markt bringen. Die Platte wurde von Jason Suecof (Devildriver, The Black Dahlia Murder, All That Remains, Trivium) produziert und gemixt, gemastert wurde sie von Alan Douches (Darkest Hour, Every Time I Die, Suicide Silence). Heute hat die Band einen weiteren Trailer veröffentlicht, in dem sie über den Schreib- und Aufnahmeprozess zu Harbinger spricht. Zu sehen gibt es diesen hier.

Bassist Kevin Student kommentiert: „Die Zusammenarbeit mit Jason war echt klasse, da er uns wirklich zum bestmöglichen Result verhelfen wollte. Beide Seiten haben hart daran gearbeitet, genau den Stil einzufangen, den ich rüberbringen wollte. Die Aufnahme sollte böse, aggressiv und einfach einzigartig klingen.“

Die Band hat kürzlich ein Lyricvideo zur neuen Single Witness online gestellt, das es hier zu sehen gibt.

Gitarren-Playthrough.

„Witness erzählt vom Überlebenskampf, während alles um einen herum zu zerfallen scheint“, kommentiert Sänger Jamison Friesen. „Die Geschichte spielt in einer fiktional-apokalyptischen Welt, die an die Mad Max-Filme angelehnt ist. Der Protagonist spürt, dass er ein Held ist, auch wenn die Situation schier aussichtslos erscheinen mag.“

Harbinger – Tracklist:

01. Hurricane On The Horizon

02. End Of Existence

03. Witness

04. The Horror

05. Old Bones // New Blood

06. Better Off Without

07. Symbiotic

08. An Omen Of Loss

09. The Endless

10. Apocalyptic

Die Band Arrival Of Autumn begann mit der Mission, kompromisslos Musik zu machen und sich selbst einen Weg durch die Musikszene zu bahnen. Da sie aus einer Kleinstadt in Nordkanada stammt, war dieser Weg auch unausweichlich, da die Möglichkeiten einer Großstadt-Szene voller Promoter, Clubs und Fans schlichtweg nicht gegeben waren.

Nachdem die Jungs mit zwei Alben, Endless Nights und Shadows, im Gepäck auf Tour gewesen waren, machten sie sich direkt an die Arbeiten für ihren nächsten Langspieler. Spaßeshalber schickten sie einige der neuen Demoaufnahmen auch an einen ihrer persönlichen Helden, Jason Suecof (Audiohammer Studios), um zu sehen, ob dieser Interesse an einer gemeinsamen Zusammenarbeit hätte. Überraschenderweise gefiel Jason das Material außerordentlich gut, sodass er zwischen all seinen Großprojekten Zeit fand, um das neue Album aufzunehmen. Diese Gelegenheit wollte sich die Band selbstredend nicht entgehen lassen, weshalb sie sich umgehend an die Planung des 3.000-Meilen-Flugs auf die andere Seite des Kontinents machte. Dort spielten sie schließlich die besten Songs ein, die sie bislang geschrieben haben.

Nach zwei erfolgreichen Aufnahmephasen konnte die Truppe mit der Platte (produziert von Jason Suecof und gemastert von Mark Lewis) die Aufmerksamkeit der A&R-Legende Monte Conner gewinnen. Conner war vom Gehörten zutiefst beeindruckt, woraufhin rasch ein Plattenvertrag besiegelt wurde. Blickt man auf ihren bisherigen Weg zurück, so lässt sich leicht erahnen, welch großartige Ereignisse Arrival Of Autumn in naher Zukunft noch bevorstehen.

Arrival Of Autumn live:

29.03. Cdn Red Deer, Ab – The Vat Pub (W/ Plaguebringer, Bayonet, Killed By The Nine)

30.03. Cdn Edmonton, Ab – Rendezous Pub (W/ Juliet Ruin, Withered Days, Captivate)

05.04. Cdn Grande Prairie, Ab – Better Than Fred’s (W/ When On Fire, Devolver)

Arrival Of Autumn sind:

Jamison Friesen | Gesang

Brendan Anderson | Leadgitarre

Kevin Student | Bass

Ryan Sorensen | Gitarre

Ty Fox | Schlagzeug

