Die Dampflok rollt wieder!

Die „Mistkerle“ aus der lokalen Umgebung Frankfurts hauen wieder drauf, wie man sie kennt!

Seit 2012 sind die Local Bastards getreu dem Motto „Auf die Dauer hilft nur Power!“ auf den Brettern, die die Welt bedeuten, unterwegs.

In dieser Zeit tourten die vier Hessen regelmäßig quer durch die Republik und das deutschsprachige Ausland. Dabei erspielten sie sich eine ansehnliche und treue Fanbase.

Local Bastards – der markante Bandname ist charakteristisch für den Sound, der dem Hörer von dieser Combo in die Gehörgänge gefeuert wird!

Nachdem mit den ersten drei Alben erfolgreich Maßstäbe gesetzt wurden, legen die Jungs 2019 mit ihrem neuesten und vierten Studioalbum Krone Der Schöpfung nach!

Leidenschaft und Herzblut, gepaart mit einer geballten Ladung Rock ’n‘ Roll ist es, was diese Band ausmacht. „Bastard-Rock“ lautet das Rezept, welches bei Liveshows als auch auf den Alben selbstbewusst zelebriert wird.

Wer schon einmal Teil des Ganzen sein durfte, versteht wie hier die Glocken läuten! Die Krone Der Schöpfung gibt es zusätzlich im streng limitierten, edlen Metal-Boxset mit Fahne, Gürtelschnalle, gewebtem Patch, Button, Aufkleber Sticker und handsignierter Autogrammkarte.

Das Video zu Rattenfänger:

Alle Infos und Kauflinks findet ihr hier.

Local Bastards live 2019

Das neue Album Krone Der Schöpfung wird am 7. Juni 2019 über Rookies & Kings / Soulfood veröffentlicht.

