Artificial Dream: Gitarrist Niclas Karlsson veröffentlicht seine neue Single „Darkest Shade Of Black“ mit seinem Soloprojek

Mit einem progressiven Heavy-Metal-Track, der den wahren Liebhabern von melodischem, aber kraftvollem Metal gewidmet ist, liefert Artificial Dream einen eindrucksvollen Song, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Artificial Dream ist Niclas Karlssons lang gehegter Traum, zeitlose Musik zu erschaffen, die direkt aus dem Herzen kommt und keinen Trends folgt.

Der Song ist eine Mischung aus melodischen Passagen, schweren Riffs, schnellem neoklassischem Gitarrenspiel, einem Hauch von symphonischen Elementen sowie kraftvollen, melodischen Vocals und Chören. Er handelt vom Untergang der Menschheit und ihren sinnlosen Kriegen gegeneinander. Die Texte sind stark inspiriert vom Buch der Offenbarungen, aber auch von älteren, esoterischen Traditionen.

Für diesen Song arbeitet Niclas mit seinem alten Freund und Bandkollegen Johannes Nyberg von der Band Zonata zusammen. Die Musik von Artificial Dream ist progressiver Heavy Metal mit Einflüssen, die von den 70ern bis in die Gegenwart reichen, wobei die Haupteinflüsse von Bands wie Queensrÿche, Crimson Glory, Symphony X, Judas Priest, Nevermore und einem Hauch von Manowar stammen.

Sowohl Niclas als auch Johannes haben mehrere Alben aufgenommen und zusammen am dritten Album von Zonata, Buried Alive (2003 Century Media), gearbeitet. Niclas hat Alben mit Fierce Conviction, Zonata, Crystal Eyes und Oxidize veröffentlicht. Zu seinen frühen Einflüssen zählen Blackmore, Iommi sowie Tipton & Downing. Spätere Einflüsse umfassen Gitarristen wie Yngwie Malmsteen, Steve Vai und John Petrucci, unter anderen.

Über Darkest Shade Of Black sagt Niclas selbst: „Musikalisch ist es eine Mischung aus Symphony X und Savatage. Ich schrieb den Text einige Monate nach Russlands Invasion in die Ukraine und erkannte Muster im menschlichen Verhalten, wie sie im Buch der Offenbarung beschrieben werden, aber auch in anderen Weltuntergangsprophezeiungen aus älteren Quellen. Es ist eine Warnung davor, was geschehen könnte, wenn wir dieses destruktive Verhalten nicht stoppen, bevor es zu spät ist.“

Darkest Shade Of Black wurde am Freitag, den 27.09.2024, auf allen digitalen Plattformen veröffentlicht.