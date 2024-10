Caliban: veröffentlichen neue Single und Video “Echoes”

Nach I Was A Happy Kid Once legen Caliban mit ihrer neuen Single Echoes, die auf allen digitalen Plattformen erhältlich ist, noch einen drauf.

Die Band sagt: “Echoes is a reflection of the chaos that comes with fighting your inner demons. We wanted to capture that feeling of being trapped in your own mind, where every struggle seems endless, like you’re caught in a loop. This song is about losing control but also the desperate fight to break free from the lies and darkness within.”

Während die Botschaft des Songs nachdenklich und ernst ist, entschieden sich Caliban für eine viel unbeschwertere Herangehensweise an das Video, das die jüngsten Liveshows widerspiegelt. Es war das erste, bei dem Iain Duncan am Bass und Gesang mitwirkte.

Im November und Dezember werden Caliban mit As I Lay Dying, Decapitated und ihren Labelkollegen Ov Sulfur auf Tour gehen:

Through Storms Ahead Europe 2024

As I Lay Dying, Caliban, Decapitated, Ov Sulfur

15.11.24 (DE) Würzburg – Posthalle

16.11.24 (CZ) Prague – Sasazu

18.11.24 (SE) Gothenburg – Film Studios

19.11.24 (NO) Oslo – Rockefeller

21.11.24 (FIN) Helsinki – Kulttuuritalo

23.11.24 (SE) Stockholm – Fållan

24.11.24 (DK) Copenhagen – Amager Bio

25.11.24 (DE) Berlin – Huxleys

26.11.24 (PL) Warsaw – Progresja

27.11.24 (H) Budapest – Barba Negra

28.11.24 (AT) Vienna – Gasometer

29.11.24 (DE) Munich – Zenith

30.11.24 (IT) Milan – Alcatraz

01.12.24 (IT) Rome – Orion

03.12.24 (CH) Zürich – Xtra

04.12.24 (FR) Lyon – Transbordeur

05.12.24 (ES) Barcelona – Razzmatazz

06.12.24 (ES) Madrid – Riviera

08.12.24 (FR) Paris – Trianon

09.12.24 (DE) Saarbrücken – E-Werk

10.12.24 (BE) Brussels – AB

11.12.24 (NL) Amsterdam – Melkweg

13.12.24 (DE) Hamburg Inselpark – Arena

14.12.24 (DE) Leipzig Haus – Auensee

15.12.24 (DE) Oberhausen – Turbinenhalle

NOTE: Caliban will perform second to last at all shows in Germany, Austria, and Switzerland, while Decapitated will have the same billing for all other shows.