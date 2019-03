Im Jahre 2018 gingen die Gothic-Novel-Rocker ASP auf eine ganz besondere Konzertreise. Zum 10. Jubiläum ihres Werkes „Zaubererbruder – Der Krabat-Liederzyklus“ führten sie das gesamte Doppelalbum live und in voller Länge auf. Seine Interpretation der sorbischen Sage um den Zauberlehrling Krabat hatte Sänger und Mastermind Asp Spreng in der Zwischenzeit nie vollständig losgelassen. Und so nutzte er die Gelegenheit der Jubiläumstour, um zwei weitere Songs für den Krabat-Liederzyklus zu präsentieren, mit denen er laut eigener Aussage lange empfundene Lücken in der Geschichte schließen wollte.

CD Tracklisting:

1. Osternacht

2. Geh und heb dein Grab aus, mein Freund

20 JAHRE ASP!

Die Pentagrammophon-Tour!

26.04.19 Heidelberg, Halle_02 – AUSVERKAUFT

27.04.19 Wuppertal, Historische Stadthalle

28.04.19 Hamburg, Große Freiheit 36

03.05.19 München, Muffathalle – AUSVERKAUFT

04.05.19 Leipzig, Haus Auensee

